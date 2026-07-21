Policie zasahovala v budově pražského magistrátu, zadržela dva lidi

Policie v úterý zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala na dotaz ČTK odpoledne uvedl, že policie zatím nikoho neobvinila. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi. Zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču, uvedl server Novinky.cz. Policisté podle Seznam Zpráv prověřují, zda se uplácelo v souvislosti s projektovými dokumentacemi při podání žádostí na odbor pozemních komunikací.
„Dnešního dne jsou policejním orgánem realizovány úkony přípravného řízení trestního, a to včetně prohlídky jiných prostor, ve věci, ve které dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení trestním vykonává Městské státní zastupitelství v Praze. V předmětné věci nyní nadále probíhá prověřování. Dle aktuálních informací, které mám k dispozici, k sdělení obvinění dosud nedošlo,“ napsal Cimbala ČTK.
„V tuto chvíli mohu uvést, že byly zadrženy dvě osoby. Více se zatím nemohu k případu vyjadřovat,“ řekl Seznam Zprávám mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Magistrát podle primátora Bohuslava Svobody (ODS) poskytuje policii maximální součinnost. Na síti X primátor uvedl, že nechce nikoho předem soudit ani dělat ukvapené závěry. Připomněl nicméně, že odbor spadá do gesce pirátského náměstka Jaromíra Beránka, dříve Zdeňka Hřiba.
„Proto ještě dnes svolám koaliční jednání a budu od nich požadovat jasné a transparentní vysvětlení celé situace. Pražané mají právo vědět, co se stalo, zda šlo o selhání jednotlivce a jaká opatření budou přijata,“ napsal Svoboda. „Podle informací ČT by se jednání koalice mělo uskutečnit na začátku příštího týdne,“ uvedl redaktor ČT Miloš Spáčil.
Svobodova náměstkyně Jana Komrsková, která nedávno z Pirátské strany vystoupila, na síti X odpoledne uvedla, že ona ani její kolegové momentálně nedisponují žádnými bližšími informacemi. „Vedení magistrátu by mělo informace uvolnit veřejnosti,“ napsala.
Na to reagoval místopředseda ODS Tomáš Portlík upozorněním, že součástí vedení magistrátu je i Komrsková a zásah se týká odboru, který spadá do Beránkovy gesce. „Takže ano, je zcela namístě, abyste veřejnosti transparentně vysvětlili, co se stalo, jaké mechanismy na odboru fungovaly a zda jste měli o problémech jakékoli informace,“ uvedl Portlík.
Podle pražských Pirátů ale tento odbor není v gesci žádného politika, protože jde o přenesenou působnost státní správy. „Tito úředníci jsou podřízeni přímo řediteli magistrátu a politici je nemohou nijak úkolovat, protože by postupovali v rozporu se zákonem. Doufáme, že to na Praze 9 pan Portlík tedy takto nevede, a je nám teda opravdu překvapením, že toto jako kandidát na primátora neví,“ sdělili pražští Piráti ČTK.
Na koaliční jednání se těší, primátor ho podle nich nesvolal už několik týdnů. „Asi nebylo doteď potřeba cokoliv řešit,“ podotkli.