V příbramské nemocnici a na středočeském krajském úřadě zasahovala policie


28. 4. 2026Aktualizovánopřed 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Na středočeském krajském úřadě a v příbramské nemocnici v úterý zasahovala policie. Vyžádala si dokumenty. Dozor nad případem vykonává úřad evropského žalobce, řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server Seznam Zprávy. Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) k zásahu uvedla, že příbramská nemocnice je akciovou společností s vlastním vedením, které odpovídá za své hospodaření a postupy.

„Náš útvar NCOZ dnešního (úterního) dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO). Více informací zatím poskytovat nebudeme,“ sdělil mluvčí NCOZ. EPPO v minulosti v Česku dozoroval například případy, které se týkaly možného zneužití evropských fondů. Zda byl někdo zadržen, Ibehej nechtěl říct.

„Středočeský krajský úřad prostřednictvím oboru zdravotnictví dnes (v úterý) poskytuje plnou součinnost policii a stejnou součinnost poskytuje i oblastní nemocnice Příbram,“ řekla bez dalších podrobností Zuzana Žídková z tiskového oddělení krajského úřadu.

Podobně se vyjádřil mluvčí příbramské nemocnice Martin Janota. „Od rána u nás v nemocnici probíhají úkony trestního řízení a poskytujeme součinnost,“ sdělil. Krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) pouze řekl, že kraj byl vyzván k součinnosti při vyšetřování. „Nemohu k tomu říct detaily,“ dodal.

Součinnost pro vyšetřování je podle Peckové samozřejmostí

Pecková v reakci na zásah policie v Příbrami podotkla, že Středočeský kraj je zřizovatelem téměř tří set příspěvkových organizací a pěti akciových společností s mnoha tisíci zaměstnanci. „Oblastní nemocnice Příbram, a. s., je akciovou společností s vlastním vedením, které odpovídá za své hospodaření a postupy. Součinnost pro vyšetřování je samozřejmostí. Pro Středočeský kraj je zcela zásadní transparentnost, otevřenost a důsledné dodržování právních předpisů,“ zdůraznila.

Podle zpravodaje ČTK na místě byli policisté u příbramské nemocnice ještě po poledni a byli v samostatné budově ředitelství. Před nemocnicí stálo několik neoznačených policejních vozů, kolem nichž se pohybovali policisté v civilu.

Server Seznam Zprávy napsal, že kromě dokumentů si policisté z hlavní budovy příbramské nemocnice odvezli také kamery, které nemocnice nainstalovala zhruba před dvěma lety.

Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím

Provoz na Pražském okruhu byl po nehodě dvou kamionů plně obnoven

Nehoda dvou kamionů uzavřela v pondělí ráno zhruba na padesát minut Pražský okruh u sjezdu na Jesenici, jeden z řidičů byl v kabině zaklíněný. Na místo zamířil záchranářský vrtulník, ale nakonec lehce zraněného řidiče odvezla sanitka do motolské nemocnice, vyplývá z informací policie a záchranné služby. Provoz jedním pruhem byl obnoven v 10:05, v plném rozsahu pak ve 12:16, informovalo posléze Národní dopravní informační centrum (NDIC).
včeraAktualizovánovčera v 13:22

Autobusy na zavolání jsou v kurzu

Autobus, který nejezdí podle jízdního řádu, ale podle žádostí cestujících. Takzvaná poptávková doprava, která je od loňského července novým druhem veřejné dopravy, je mezi cestujícími čím dál populárnější. Do systému hromadné dopravy ji zařadili ve Středočeském a Libereckém kraji. ČT to potvrdili mluvčí krajských dopravních podniků. Kraje a města chtějí síť dále rozšiřovat, narážejí však na nejistotu spojenou s budoucím financováním.
25. 4. 2026

VideoZačíná modernizace železniční tratě z pražské Ruzyně do Kladna

Správa železnic zahajuje svůj nejvýznamnější a nejnákladnější letošní projekt: modernizaci tratě mezi pražskou Ruzyní a Kladnem. První těžká technika už je nasazená v Jenči. Připravuje se zde parkoviště, které bude stát hned vedle nových nástupišť. Cena za práce na patnáctikilometrovém úseku je nyní odhadována zhruba na 8,3 miliardy korun. Hotovo má být v roce 2030. Po celém úseku přibude druhá kolej. Díky elektrizaci a narovnání stopy mají vlaky jezdit výrazně rychleji než dosud, až 145 kilometrů v hodině. V blízkosti Letiště Václava Havla začíná také – za necelou miliardu – přestavba mimoúrovňové křižovatky z centra metropole.
24. 4. 2026

Pilot, který se u Křivoklátu dostal nízko nad zem, ignoroval opakovaná varování

Kapitán portugalského letadla, které letos v lednu za špatné viditelnosti málem narazilo do země u Křivoklátu, ignoroval varování leteckých dispečerů i druhého pilota. Přístroje na palubě během letu z Lisabonu do Prahy fungovaly správně, ukázalo vyšetřování Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, napsal web Novinky.cz.
24. 4. 2026

VideoPraha a Středočeský kraj diskutují o vzniku kampusu pro tisíce středoškolských studentů

Zastupitelé pražského magistrátu a Středočeského kraje opět otevřeli, po třech letech, debatu o vybudování kampusu pro tisíce středoškolských studentů. Například v pražských Letňanech je pro něj připraveno přes 80 hektarů rozvojového území. Podle některých hlasů by mohl vzniknout do šesti let a být zaměřen hlavně na technické obory. Vybudování kampusu by znamenalo investice v řádech miliard korun. O financování se Praha chce dělit se Středočeským krajem a také se státem. Letňany jsou zmiňovány i jako místo pro novou nemocnici. Pro ni už ministerstvo zdravotnictví zahájilo kapacitní studii.
24. 4. 2026

Případ týrání koček v oboře Březka míří k soudu

Státní zástupce podal obžalobu v případu týrání zvířat v oboře Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy. České televizi to potvrdil mluvčí státního zastupitelství Praha-východ Dalibor Šelleng. V případu odsouzení hrozí obžalovanému za trestný čin týrání zvířat až šest let odnětí svobody.
15. 4. 2026Aktualizováno15. 4. 2026

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Chráněné krajinné oblasti (CHKO) v Česku pomáhají chránit jak konkrétní druhy, tak i krajinný ráz vybraných území. Čtyři z nich letos slaví padesát let od svého vzniku a stojí za to si připomenout jejich výjimečnosti. Ačkoli na potřebě ochrany přírody se shodnou politici napříč spektrem, vyhlášení dosud nejmladší CHKO Soutok provázely četné spory a věcí se musel zabývat i Ústavní soud. V současnosti se připravuje vyhlášení CHKO Krušné hory.
12. 4. 2026
