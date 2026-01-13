Razie, obvinění zaměstnance i změny. Reportéři ČT zmapovali situaci ve VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna rozhoduje o tom, kam potečou stamiliardy, a její šéf Zdeněk Kabátek bývá označován za mocnějšího než ministr zdravotnictví. Kriminalisté ale vyšetřují IT zakázky pojišťovny a obvinili i jejího zaměstnance. VZP figuruje také v kauze Dozimetr a Kabátek musel vysvětlovat kontakty s kontroverzními postavami. Staronový ministr Adam Vojtěch (za ANO) už před nástupem do funkce avizoval, že pojišťovnu čekají velké změny. Situaci ve VZP mapoval pro Reportéry ČT Ondřej Golis.
Mocná instituce českého zdravotnictví eviduje všechny pacienty, má šest milionů pojištěnců a rozhoduje o tom, kam poputují stamiliardy korun.
„Z dejme tomu pěti set miliard zaokrouhleně, které český stát vybere na zdravotním pojištění, Všeobecná zdravotní pojišťovna operuje s plus minus 300 miliardami,“ uvedl vedoucí analytik Transparency International ČR Marek Chromý. „Dá se říci, že může určovat i některé věci, kam zdravotnictví může směřovat. Někdy lidé říkali, že je důležitější než ministerstvo zdravotnictví,“ podotýká také bývalý člen rady VZP a mluvčí lékařské komory Michal Sojka.
Kabátek řídí pojišťovnu přes třináct let. Lidé z branže si manažerské schopnosti současného šéfa VZP pochvalují. Nekritizovali ho ani další členové správní rady, které Reportéři ČT oslovili. Pod Kabátkovým vedením se ale také objevila řada kontroverzí. Policie ve VZP opakovaně rozdávala obvinění. Naposledy do jejího sídla dorazila na konci loňského roku kvůli několika IT zakázkám.
„Bylo zahájeno trestní řízení pro vícero trestných činů. Jedná se jednak o trestný čin sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky. Dále o trestný čin porušení pravidel o hospodářské soutěži, (…) legalizace výnosů z trestné činnosti, jakož i trestný čin zkrácení daně, poplatků a podobné povinné platby a dále o trestný čin podplacení a přijetí úplatku,“ uvedl ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality vrchního státního zastupitelství Martin Bílý.
Předseda správní rady VZP a poslanec Tom Phillip (KDU-ČSL) o situaci s ředitelem Kabátkem hovořil. „Jako předseda správní rady jsem měl starost o to, co se děje. Byl jsem ubezpečen, že zdravotní pojišťovna je v roli těch, kteří byli poškozeni. On že je v roli svědka,“ dodal.
Podle šéfredaktorky České justice Evy Pasekové policie zjistila, že několik zakázek pro VZP ovlivňovalo několik firem, které se točily okolo podnikatele Otakara Chasáka staršího, majite společnosti Elso Philips Service, jež dlouhodobě do VZP dodávala IT služby.
„V současné chvíli nám dodávají třeba počítače, servis počítačům, tiskárny, servisy k tiskárnám,“ vysvětluje náměstek ve VZP pro informační a komunikační technologie Petr Wallenfels. Člen správní rady VZP Michal Bláha dodal, že rada dlouhodobě dostávala zprávy o tom, že vztahy mezi zaměstnanci VZP a touto firmou „jsou velmi úzké“.
Zakázka na dodávku notebooků
Policie například vyšetřuje zakázku na dodávku notebooků za 56 milionů korun. Kvůli ní obvinila i manažera VZP, který byl v kontaktu s podnikatelem Chasákem. „Chtěl tu veřejnou zakázku vyhrát. Proto se domluvil i se zaměstnancem VZP panem Markem Škopem, aby výběrové řízení upravil tak, aby vyhovovalo dodávce notebooků, které on chtěl dodat,“ popisuje Paseková.
„Je to zaměstnanec nižšího managementu VZP. To je oddělení, které má primárně na starosti správu počítačů, tiskáren a těchto zařízení,“ dodává Wallenfels.
Kabátek obvinění komentoval tak, že je „velmi závažné“, ale vyčkal by, jak dopadne vyšetřování policie. „My jsme pana kolegu postavili mimo službu,“ uvedl. Za úpravu parametrů zakázky měl zaměstnanec VZP dostat vůz Hyundai za necelých tři sta tisíc korun.
Škop se k otázkám Reportérů ČT odmítl vyjádřit. Na dotaz, zda pomáhal k získání zakázky ve VZP, odpověděl, že ne. Stejně záporně odpověděl na otázku o přijetí úplatku i obvinění. Dodal také, že má od právníků „zakázáno se vyjadřovat“.
Firma Elso Philips Service obchoduje s VZP dlouhodobě, za svoje služby inkasovala stamiliony korun. Přitom už v minulosti upozornil Nejvyšší kontrolní úřad, že pojišťovna kvůli tomu tratila miliony korun. „My nemáme možnost jako veřejný zadavatel v zásadě s nimi přestat obchodovat. Dokud nejsou na blacklistu, dokud nemají zákaz účasti na veřejných zakázkách, my jsme povinni ho akceptovat jako dodavatele,“ uvedl Kabátek. Reportéři ČT požádali Chasáka o rozhovor, ale nereagoval. Nepodařilo se jim s ním ani hovořit osobně.
Osoby navázané na kauzu Dozimetr
Kvůli IT zakázkám dorazili kriminalisté do pojišťovny už před třemi lety. Týká se jí totiž jedna z částí velké korupční kauzy Dozimetr. Policisté obvinili pět lidí, mezi nimi tehdejšího Kabátkova náměstka Tomáše Knížka.
„Osoby navázané na celé schéma Dozimetru, tak, řekněme, oslovovaly už existující dodavatele VZP s tím, že jestli chtějí pokračovat, být dodavateli VZP, tak musí slíbit nějaký úplatek,“ podotýká analytik Chromý. Policie si v rámci případu Dozimetr přišla také pro Václava Nováka, tehdejšího ředitele společnosti Total Service, dalšího dodavatele VZP.
Firma Total Service podle detektivů díky manipulacím získala zakázku na dodávku videokonferenčního zařízení za čtrnáct milionů korun, jak tehdy napsal server Seznam Zprávy. V případu je obviněn také podnikatel Pavel Dovhomilja, klíčová postava celé kauzy Dozimetr. S policií spolupracuje.
V souvislosti s VZP popsal, jak jeho firma vyfakturovala společnosti Total Service nikdy neprovedené služby skoro za dva miliony korun. Podle kriminalistů šlo o diskrétní získání peněz na úplatek pro náměstka Knížka.
„K probíhající trestní věci můžeme uvést pouze to, že klient nesouhlasí s obsahem dosud zveřejněných sdělení a z důvodu mlčenlivosti se nebude vyjadřovat,“ uvedla advokátka Václava Nováka Lucie Hořeňovská.
Společnost Total Service se objevuje i v nejnovější kauze z konce loňského roku. Novák si tak kvůli jedné zakázce vyslechl nové obvinění a v souvislosti s jiným tendrem policisté obvinili dalšího zaměstnance firmy. „Zakázka se týká zajištění síťového propojení mezi jednotlivými počítači, servery, chodu sítě, kterou používáme v rámci VZP,“ přiblížil náměstek VZP Wallenfels.
Firma Total Service se podle policie dohodla s několika dalšími společnostmi, že podá nejvýhodnější nabídku v hodnotě 135 milionů korun. Společnost pak měla čtyři roky VZP dodávat služby se zbožím a postupně je fakturovat. Výrobky měly firmy úmyslně předražit.
„Vytvořily řetězec, přeprodávaly si je, ale pouze fiktivně, protože to zboží celou dobu leželo ve skladu,“ vysvětlila Paseková s tím, že police v usnesení uvedla, že cena IT zboží se nakonec navýšila o šedesát milionů korun.
Policisté uvádí, že takový model se opakuje i u další zakázky. Stejně jako u popsaného případu v něm figurují dlouholetí dodavatelé pojišťovny, kteří od ní v minulosti inkasovali miliardové sumy. „Když se podíváte do registru smluv, tak vidíte, že dodávají VZP dlouhodobě, dlouhodobě se účastní veřejných zakázek a velmi často se jich účastní sami nebo se jich účastní neustále stejný okruh firem, to je vždycky podezřelé,“ podotýká člen správní rady VZP Bláha.
Kabátek: Chyba v kontrolních mechanismech není
„Já jsem si znovu nechal projet, jak máme nastaveny kontrolní mechanismy, jak máme nastaveny auditní systémy. Já jsem přesvědčen, že tam žádná chyba není,“ uvedl Kabátek. Na otázku redaktora, jak je to možné, že pojišťovnu i tak dodavatelé „berou na hůl“, odpověděl, že by neřekl, že je berou „na hůl“.
„Jsme v poměrně komplikované pozici, ne úplně optimální. Tady dochází k chování našich dodavatelů, které je naznačeno v rámci zatím pořád vyšetřované kauzy,“ uvedl Kabátek s tím, že „co se děje za oponou, to je velmi těžké hodnotit“.
Podotkl, že cítí odpovědnost za věci, které může ovlivnit. „Obecně to je můj přístup k životu. (…) Jak jsem seznámen s tou věcí, tak tady je to jednoznačně selhání jednotlivce, které nevyloučíte,“ dodal.
S příchodem nové vlády se objevily informace o možném Kabátkově konci. Nastupující ministr zdravotnictví Vojtěch například hovořil o čerstvé krvi ve VZP a staronový premiér Andrej Babiš (ANO) už v minulosti nešetřil kritikou.
Ještě na ministerstvu zdravotnictví pracoval Zdeněk Kabátek jako podřízený Marka Šnajdra. Jména obou se objevila v souvislosti s tunelováním Nemocnice Na Homolce. Ani jednoho ale policisté neobvinili. Šnajdra ovšem kriminalisté stíhají v případu jiné pražské nemocnice – Bulovky.
„Pan bakalář Šnajdr mi dělal šéfa na ministerstvu zdravotnictví, nikdy mi nic zlého neudělal a tak jsem se k tomu stavěl. Když se vrátím k tomu, že mě pan Babiš kritizoval – udělal jsem jedinou věc, kterou jsem mohl v té době udělat, a to snažit se přesvědčit, že ataky, které přicházejí zvenčí, a ty, řekněme, mediální povzdechy, jak něco řídí Marek Šnajdr, jsem se snažil vyvrátit tím, že to budu dělat tak, aby bylo zřejmé, že ne,“ komentoval Kabátek.
Na otázku reportéra, jaký je nyní Kabátkův vztah se Šnajdrem, šéf VZP odpověděl, že se znají, píší si k narozeninám a „to je všechno“. Marek Šnajdr však čelí i dalšímu obvinění. Patří mezi pět lidí, které policisté stíhají kvůli větvi kauzy Dozimetr týkající se VZP. Detektivové zmiňují úplatek za ovlivnění jedné ze zakázek pojišťovny. Šnajdr vinu odmítá.
Kabátek řekl, že situaci „těžko může hodnotit“. „Nikdo se k takové věci nevyjadřuje jinak, než že odmítá, takže já to těžko mohu hodnotit. Já neznám spis, já neznám ty důvody a vyčkám, jak rozhodne soud,“ dodal šéf VZP.
Kabátek před lety Babišův tlak ustál, média psala o tom, že to bylo i díky podpoře tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Šéf VZP se scházel se Zemanovým spolupracovníkem Martinem Nejedlým. O něm je známo, že si udržuje vliv ve zdravotnictví, Deník N například informoval o schůzce na Pražském hradě.
Kabátek řekl, že zná Nejedlého patnáct let a má s ním „nekonfliktní kolegiální vztah“. „Řešili jsme věci spíše osobní než jakékoliv jiné. Případně, a to spíše tedy s jeho kolegy na Hradě, věci typu, že pan prezident Zeman se zajímal o to, jak funguje zdravotnictví, jak funguje pojišťovna,“ uvedl. „Martin Nejedlý má prostě reputaci, jakou má, asi víc k tomu nelze dodat,“ dodal také Kabátek a na otázku, zda po něm Nejedlý někdy něco chtěl, řekl, že ne.
Chystají se ve VZP změny?
Babiš prohlásil, že s Kabátkem má profesionální vztah. „Naposledy jsem mu volal, když jsem zjistil, že v Motole nechtějí dát pacientům lék na rakovinu prostaty, tak jsem se rozčiloval. Potom vyšel článek, že už je to v pořádku,“ uvedl premiér.
Kabátka ve funkci šéfa pojišťovny před rokem a půl potvrdila třicetičlenná správní rada, nový ministr zdravotnictví z hnutí ANO ale s částí jejích členů už nepočítá. Pokračovat by ale mohl dosavadní místopředseda správní rady Miroslav Kalousek (dříve TOP 09). Jak zjistila Česká televize, chtějí ho nominovat Motoristé. ODS zase tlačí bývalého ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS).
Většinu ve sněmovně mají však strany vládní koalice vedené hnutím ANO. Na otázku, zda s Kabátkem počítají, Babiš odpověděl, že „to není na něj“. „Já se k tomu nechci ani vyjadřovat,“ řekl.
„Pokud správní rada uzná, že je potřeba najít někoho, kdo tu práci bude dělat lépe... Já nemám pocit, že bych byl nenahraditelný, to je vždycky cesta do pekel,“ řekl Kabátek.
