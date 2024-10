VZP může mít v roce 2027 vážné problémy, varuje Kabátek

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) by se podle svého ředitele Zdeňka Kabátka mohla za tři roky dostat do vážných problémů s financováním zdravotní péče. Uvedl to v Otázkách Václava Moravce. Se členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a sociologem Danielem Prokopem se shodli, že ke zlepšení situace by přispěla častější prevence a vyšší efektivita zdravotní péče.

V plánu na rok 2025 VZP počítá znovu se schodkem, který letos bude činit kolem 4,9 miliardy korun.

„Pokud se nic nezmění ani na příjmové straně, ani na straně výdajové, tak se do vážných problémů dostaneme v roce 2027, pokud mluvím za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu,“ sdělil Kabátek. Podle něj se nestane, že by se systém za tři roky zhroutil a lidé by najednou neměli svého lékaře. „Ale dostaneme se do situace, která tady už v minulosti byla, kdy budeme muset přijmout určitou restriktivní úhradovou politiku, to znamená skutečně se bude muset jasně říct, na co ten systém má,“ nastínil Kabátek.

Podle něj výdaje na zdravotní služby rostou v rozsahu vyšším, než byl zdravotně-pojistný plán (ZPP). Pojišťovna to je však zatím schopná eliminovat úsporami. ZPP sestavený loni na podzim počítal s pětimiliardovým schodkem, pojišťovna ho dorovnala z úspor z předchozích let. Kabátek uvedl, že VZP učinila řadu opatření zejména v segmentu akutní lůžkové péče. „Máme řadu podnětů i v jiných segmentech. Bez ohledu na to, zda se blíží či neblíží volby, je naším úkolem ten systém kultivovat,“ dodal.