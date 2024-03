Pojišťovny budou mít snazší bonifikaci zodpovědných pacientů. VZP chce také znevýhodnit ty, kdo na prevenci nechodí

Odměňovat pacienty za pravidelné preventivní prohlídky má zdravotním pojišťovnám umožnit novela, kterou dokončuje ministerstvo zdravotnictví. Do dvou týdnů by návrh měl jít do připomínkového řízení a na konci června ho chce ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) předložit vládě. Pojišťovny ovšem uvažují i o tom, že kromě zvýhodnění těch, kdo na prevenci chodí, naopak omezí čerpání některých bonusů těm, kteří prevenci zanedbávají.

Návrh ministerstva zdravotnictví umožní pojišťovnám vložit do fondu prevence až tři procenta z vybraného pojistného. Další detaily již nechá na pojišťovnách samotných. Bude tedy na nich, jaké podmínky pro získání bonusů pacientům stanoví. „Významným způsobem se rozšíří, co dneska už nabízí, anebo se to změní do smysluplnějších programů, než jsou drobné příspěvky na pohybové aktivity. Může to směřovat třeba do očkování a dalších oblastí,“ nastínil náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček, co si ministerstvo od novely slibuje. Politicky návrh zřejmě nikde nenarazí. „Jsem připraven podpořit to, aby pacienti byli, když budou dodržovat prevenci, bonifikováni,“ ujistil stínový ministr zdravotnictví Kamal Farhan (ANO). Postih za zanedbání prevence? Farhan má ovšem pochybnost o tom, zda by bylo vhodné naopak znevýhodnit ty, kdo na preventivní prohlídky chodit nebudou. Míní, že to se může stát i tehdy, kdy žádný lékař či zubař k dispozici zkrátka není. „Není možné trestat je ve chvíli, kdy zdravotní pojišťovny nebo ministerstvo nezajistí dostupnost zdravotní péče,“ poukázal.

Největší česká pojišťovna VZP v současnosti již takto podmiňuje příspěvek na zubní ošetření tím, že pacienti chodí pravidelně k zubaři. V budoucnu chce takovou praxi rozšířit. Podle ředitele pojišťovny Zdeňka Kabátka by mohli přijít o příspěvky z fondu prevence ti, kdo nechodí na preventivní prohlídky a screeningy. „To si myslím, že je realistická záležitost,“ podotkl. Ve stomatologii by pojišťovna mohla těm, kdo nezapomínají na prevenci, přispívat na bílé plomby poté, co v roce 2026 skončí ty amalgámové. Bílé plomby přijdou na jeden až čtyři tisíce korun – podle velikosti či místa, kde jsou. Pojišťovny budou po konci amalgámu proplácet 40 procent ceny, pacientům dodržujícím prevenci by ale mohly dát i víc. Podle poslankyně opoziční SPD Karly Maříkové je ovšem podmínění vyšší úhrady bílých plomb prevencí problematické z toho pohledu, že část pacientů by si tyto plomby musela plně hradit sama. „Měla by být varianta, aby alespoň nějaký základ byl uhrazen. Když se podíváte na ceny bílých plomb, tak nejsou nejevnější. Pro někoho je i pětistovka velký zásah do rozpočtu,“ míní.