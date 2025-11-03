V centrále VZP v Praze zasahuje policie

V centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) v Praze na Vinohradech zasahuje od rána policie. Informace serveru Odkryto.cz potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. VZP doplnila, že v dané věci vystupuje v pozici poškozeného a je vázána mlčenlivostí. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Praze.
„NCOZ provádí zajišťovací úkony v budově VZP. Všeobecná zdravotní pojišťovna v dané věci vystupuje v pozici poškozeného, policii poskytuje maximální součinnost. Bližší informace nelze v tuto chvíli poskytovat, VZP je vázána mlčenlivostí. Informační povinnost si v této věci vyhradilo dozorující státní zastupitelství,“ sdělil Marek Blaho z tiskového oddělení pojišťovny.
Připravujeme podrobnosti.