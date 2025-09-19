Policie navrhla obžalovat exposlance Šnajdra, píší Seznam Zprávy

Policisté navrhli obžalovat bývalého poslance ODS Marka Šnajdra, podnikatele Pavla Dovhomilju a bývalého náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Tomáše Knížka kvůli hospodaření pojišťovny. V případu souvisejícím s kauzou Dozimetr je viní z úplatkářství, píší Seznam Zprávy. Státní zástupce Adam Borgula serveru potvrdil, že v případu od kriminalistů obdržel tři návrhy. Muži věc nekomentovali, Šnajdr však vinu již dříve odmítl.
Policisté v dubnu 2023 obvinili kvůli hospodaření VZP skupinu pěti lidí. Stíhat je začali pro podezření z trestných činů podplacení, přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a legalizace výnosů z trestné činnosti.
„V trestní věci jsem obdržel návrh policejního orgánu na podání obžaloby, o němž jsem doposud nerozhodl. Týká se tří osob,“ sdělil Borgula. Pro server dodal, že policie z kauzy hospodaření VZP vyloučila skutek týkající se úplatkářství, jehož vyšetřování ukončila. Kriminalisté podle serveru podali návrh kvůli podezření, že se muži dopustili uplácení kolem zakázky, která se týkala zpracování dokumentace.
„Já jako obhájce ani klient jsme nebyli o žádném takovém procesním kroku informováni. Buď se tedy jedná o nepravdivou informaci, nebo se jedná o tradiční únik ze spisu takzvanému spřátelenému médiu. Pro právní stát je nezdravé, pokud se advokát a klient dozvídá tuto informaci z média,“ napsal Šnajdrův právní zástupce Lukáš Trojan.
Dalšími dříve obviněnými jsou podle médií bývalý ředitel technické podpory VZP Josef Listík a někdejší šéf IT firmy Total Service Václav Novák. Seznam Zprávy uvedly, že je kriminalisté stíhají kvůli ovlivnění další veřejné zakázky, kterou ještě stále vyšetřují.
Více kauz
Šnajdr čelí obvinění i v kauze manipulace nemocničních zakázek. V roce 2019 byl obviněn z přijetí úplatku kvůli zakázce pražské Nemocnice Na Bulovce a v roce 2021 bylo jeho obvinění rozšířeno o padělání listin. Muž figuroval také v kauze takzvaných trafik pro exposlance, která v roce 2013 přispěla k pádu vlády tehdejšího premiéra Petra Nečase. Původně čelil obvinění, Nejvyšší soud ale dospěl k závěru, že jeho ani další bývalé poslance v této věci nelze stíhat.
Hlavní větev kauzy Dozimetr se týká ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku (DPP). Hlavní líčení začne v pondělí.