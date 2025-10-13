Cílem byly provize, popsal Dovhomilja korupci v pražském dopravním podniku


před 53 mminutami|Zdroj: ČTK

Podnikatel Pavel Dovhomilja u soudu v kauze Dozimetr řekl, že bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN), zlínský podnikatel Michal Redl a další obžalovaní vytvořili skupinu, aby se dostali k zakázkám v pražském dopravním podniku (DPP). Dovhomilja, který je spolupracujícím obviněným, potvrdil i tvrzení obžaloby, že cílem bylo získat ze zakázek provize. On sám dostal postupně několik milionů korun.

Údaje o zakázkách dodával skupině podle Pavla Dovhomilji někdejší ekonomický ředitel dopravního podniku Matej Augustín. „Byl schopný dodat informace k projektům z informačního systému SAP,“ řekl podnikatel. Další neveřejné informace dostával podnikatel i od bývalého vedoucího jednotky informačních technologií DPP Luďka Šteffela.

Muž vypověděl, že obžalované z kauzy Dozimetr zpočátku nevnímal jako organizovanou skupinu, ale jako uskupení lidí, kteří mají vliv. On sám v něm byl odborníkem na informační technologie. Dovhomilja se podle své výpovědi nejprve seznámil s Petrem Hlubučkem, bylo to v polovině roku 2019. „Měl rozhodující slovo v politických otázkách,“ popsal roli bývalého náměstka ve skupině podnikatel. Hlubuček také Dovhomilju seznámil s Michalem Redlem.

Redl a Kos moji kampaň nefinancovali, řekl u soudu Hlubuček ke kauze Dozimetr
Petr Hlubuček u soudu (25. září 2025)

Podnikatel popsal také dělení peněz z provizí za zakázky ve skupině. Uvedl, že je dostával on sám, Redl a podnikatel Pavel Kos, někdy i jiní členové. Muž ale podle své výpovědi nebyl u situace, kdy by skupina finančně podpořila nějakou politickou stranu či hnutí. Redla vnímal jako člověka, který zastupuje STAN v Praze. Postupně pak Dovhomilja soudu vylíčil i postavení dalších lidí ve skupině. Popsal také opatření, která přijímala skupina proti odposlechům a sledování policií.

V kauze Dozimetr se u soudu zpovídá skupina lidí v čele s Redlem a Hlubučkem. Oba vinu odmítají. Redlem vedená skupina podle státního zástupce Adama Borguly přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Zlínský podnikatel údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí, jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP.

Finance za obchodní příležitosti, popsal Kos z Dozimetru vztah k STAN a TOP 09
Pavel Kos u soudu

Dohody o vině a trestu

Dva podnikatelé – Dovhomilja a Zakaría Nemrah – ale ještě před hlavním líčením uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Soud jim pravomocně uložil peněžité tresty dva miliony a tři miliony korun. Oba muži se doznali. Dovhomilja má navíc status spolupracujícího obviněného a musí u soudu svědčit.

Dohodu nyní uzavřel i Šteffel, soud ji projedná na počátku listopadu stejně jako věc Kose, který se doznal. U Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět, muž spolupracuje s policií.

Soud potrestal první dva obviněné z kauzy Dozimetr, schválil dohody o vině a trestu
Podnikatel Pavel Dovhomilja na snímku z 16. dubna 2025

Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

Načítání...