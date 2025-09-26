U hlavního líčení v kauze Dozimetr v pátek skončil výslech obžalovaného bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (dříve STAN). Muž v případu rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP) na počátku týdne odmítl vinu. Ve čtvrtek celý den odpovídal na otázky soudce a státního zástupce. Popřel, že by byl členem organizované zločinecké skupiny, kterou podle státního zástupce Adama Borguly vedl zlínský podnikatel Michal Redl. Uvedl také, že nevzal žádný úplatek.
Redl a Kos moji kampaň nefinancovali, řekl u soudu Hlubuček ke kauze Dozimetr
Hlubuček v pátek zodpověděl ještě dotazy svého advokáta a právních zástupců ostatních obžalovaných. Odpoledne soud vyslechne bývalého vedoucího technické správy objektů DPP Martina Vejsadu.
Po obsáhlém popření viny ve čtvrtek Hlubuček v pátek například doplnil, že před komunálními pražskými volbami neměl žádnou samostatnou PR prezentaci. Volební kampaň byla podle něj stejná pro všechny členy uskupení Spojené síly pro Prahu, tedy hnutí STAN a strany TOP 09. Popřel tak, že by jeho kampaň financovali jeho spoluobžalovaní Redl či podnikatel Pavel Kos. Odmítl i tvrzení obžaloby, že Redl zaplatil jeho dovolenou na Kanárských ostrovech v roce 2020.
„Pan Hlubuček jednoznačně uvedl, že žádná zločinecká organizovaná skupina neexistovala,“ reagoval na Hlubučkovu výpověď Redl. Její existenci podle něj nepotvrdily ani záznamy ze sledování a odposlechů. S bývalým politikem souhlasí i v popření korupce. „Já osobně jsem mu nikdy neposkytl žádné finanční prostředky,“ uvedl. Hlubučkova výpověď pak podle něj potvrzuje i jeho nevinu.
„Nic jsem neskrýval. Ta moje výpověď byla opravdu velmi obsáhlá,“ řekl Hlubuček po skončení jednání novinářům. Před soudem mluvil dohromady zhruba osm hodin. Kromě účasti v organizované zločinecké skupině odmítl i to, že by využil svůj vliv k dosazování lidí do dopravního podniku. „Všechna případná personální doporučení byla spojena se jmény lidí, kteří byli nominanty na základě politické shody Spojených sil,“ uvedl.
Hlubučkův advokát Lukáš Trojan dodal, že obhajobu spolu s klientem povedou zcela transparentně. Odpoví na veškeré dotazy a vyjádří se ke každému důkazu. Dokážou, že jeho role není taková, jak tvrdí po dva roky policie a státní zastupitelství. „V celém spise se nenachází žádný, žádný důkaz, že by můj klient přijal nějaké korupční plnění,“ řekl advokát.
Kauzu začal Obvodní soud pro Prahu 9 projednávat v pondělí. Své prohlášení již pronesl Redl, který také trvá na nevině. Jeho blízký spolupracovník podnikatel Pavel Kos se však následně přiznal. Soudu popsal, jak fungovala organizovaná skupina, jež podle žalobce dosazovala do DPP spřátelené manažery, přes které ovlivňovala zakázky a brala za to úplatky. Uvedl také, že spolu s Redlem platili PR agentuře, která měla na starosti Hlubučkův mediální obraz, a že Hlubučkovi také sehnali Mateje Augustína na pozici ekonomického ředitele dopravního podniku.
Kos podle Hlubučka nevypovídal pravdivě. „Je v současné době v podmínce a v případě odsouzení v tomto procesu mu hrozí poměrně vysoký trest,“ řekl novinářům. V prohlášení viny pak musel podnikatel podle něj přijmout trestné činy tak, jak je popsala obžaloba.
Aktérům hrozí až deset let vězení
V kauze jsou obžalováni tři údajní hlavní aktéři skupiny – Redl, Kos a Hlubuček. Těm navrhl Borgula nejvyšší tresty kolem osmi až deseti let vězení. S nimi se zpovídají jejich spolupracovníci i někdejší vedoucí pracovníci DPP. Obžalobě čelí i dvě dodavatelské firmy. V Kosově případu soud ve středu přijal jeho prohlášení viny a bude o něm rozhodovat samostatně.
Další dva původně obvinění členové skupiny – podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah – se přiznali dříve a soud je na základě dohody o vině a trestu uzavřené se státním zástupcem potrestal peněžitými tresty. U někdejšího ekonomického ředitele DPP Augustína vzal žalobce před začátkem hlavního líčení obžalobu zpět. Muž začal spolupracovat s policií. Policisté poté v kauze obvinili i někdejšího šéfa dopravního podniku Martina Dvořáka, jehož vyšetřování však zatím neukončili.
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplácení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel také z dozorčí rady DPP.
