Soud přijal prohlášení viny podnikatele Pavla Kosa obžalovaného v kauze Dozimetr. Je to polehčující okolnost, která může výrazně snížit jeho trest. Muž se přiznal k podílu na korupci v pražském dopravním podniku (DPP).
Soud přijal prohlášení viny podnikatele Kosa z kauzy Dozimetr
Kos na úterním hlavním líčení popsal, jak podle něj organizovaná skupina vedená zlínským podnikatelem Michalem Redlem fungovala. Podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Redl údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze.
Kos souhlasil se všemi trestnými činy, ze kterých ho viní státní zástupce Adam Borgula. Ten navrhl poslat podnikatele na deset a půl roku do vězení. Kos by s ním ale rád uzavřel dohodu o vině a trestu. Své přiznání už nemůže odvolat. Soudce Jakub Kriebel zdůraznil, že se prohlášení viny vztahuje pouze na něj a na ostatní obžalované je potřeba nadále hledět jako na nevinné.
Rozsáhlá kauza
Spolu s Redlem bylo původně obviněno deset lidí – jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však již uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty. U někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií.
Mezi obviněnými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček vinu odmítají.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN), a to kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.