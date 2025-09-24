Soud přijal prohlášení viny podnikatele Kosa z kauzy Dozimetr


24. 9. 2025Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Soud přijal prohlášení viny podnikatele Pavla Kosa obžalovaného v kauze Dozimetr. Je to polehčující okolnost, která může výrazně snížit jeho trest. Muž se přiznal k podílu na korupci v pražském dopravním podniku (DPP).

Kos na úterním hlavním líčení popsal, jak podle něj organizovaná skupina vedená zlínským podnikatelem Michalem Redlem fungovala. Podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Redl údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze.

Kos souhlasil se všemi trestnými činy, ze kterých ho viní státní zástupce Adam Borgula. Ten navrhl poslat podnikatele na deset a půl roku do vězení. Kos by s ním ale rád uzavřel dohodu o vině a trestu. Své přiznání už nemůže odvolat. Soudce Jakub Kriebel zdůraznil, že se prohlášení viny vztahuje pouze na něj a na ostatní obžalované je potřeba nadále hledět jako na nevinné.

Finance za obchodní příležitosti, popsal Kos z Dozimetru vztah k STAN a TOP 09
Pavel Kos u soudu

Rozsáhlá kauza

Spolu s Redlem bylo původně obviněno deset lidí – jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však již uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty. U někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií.

Mezi obviněnými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček vinu odmítají.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN), a to kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

Redl odmítl vinu v kauze Dozimetr
Na snímku jsou obžalovaní Petr Hlubuček (sedící uprostřed) a Michal Redl (vzadu), vlevo Hlubučkův obhájce Lukáš Trojan
Načítání...