Hlavní líčení v kauze Dozimetr. Členové skupiny žádali milionové úplatky

před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Čtením obžaloby začalo u Obvodního soudu pro Prahu 9 hlavní líčení v kauze Dozimetr. Státní zástupce Adam Borgula v ní viní devět lidí z rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP). Hlavními obžalovanými jsou zlínský podnikatel Michal Redl, podnikatel Pavel Kos a bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Hrozí jim vysoké tresty vězení.

Podle státního zástupce Adama Borguly Redl společně se svým blízkým přítelem Kosem, Hlubučkem a podnikateli Pavlem Dovhomiljou a Zakaríou Nemrahem založili v roce 2019 organizovanou zločineckou skupinu. Její členové postupně dosadili na vybrané manažerské pozice v DPP lidi, kteří jednali v jejich zájmu a sami se následně stali členy skupiny. Šlo o vedoucí pracovníky, kteří měli vliv na veřejné zakázky.

Nejprve podle Borguly vybral Redl Mateje Augustína, Hlubuček ho pak koncem roku 2019 prosadil v dozorčí radě jako ekonomického náměstka DPP. Následující rok obsadili členové skupiny i místa vedoucího jednotky informačních technologií právního odboru a odboru Technické správy objektů. Dosadili do nich Luďka Šteffela, Dalibora Kučeru a Martina Vejsadu.

Redl činnost skupiny podle státního zástupce řídil – nejprve z bytu v pražské Revoluční ulici, pak v Dlážděné ulici. Rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze z úplatků. Jeho přítel Ivo Pitrman ho vozil a schůzek v konspiračních bytech se účastnil. Také skupině zajišťoval ochranu, aby ji neodhalila policie. Skupina se také různými způsoby snažila zabránit tomu, aby je někdo mohl odposlouchávat.

Podnikatel Pavel Dovhomilja na snímku z 16. dubna 2025

Velké zakázky

Mezi veřejné zakázky, které se skupina rozhodla ovlivnit, patřil podle Borguly například projekt u stanice metra Nádraží Holešovice. O zprostředkování pětimilionového úplatku požádala bývalého šéfa pražského dopravního podniku Martina Dvořáka. Muž byl obviněn až letos v září, údajně po Augustinově výpovědi na policii. Vinu odmítá.

Žalobce zmínil také zakázku za 300 milionů na podporu a rozvoj vnitřního dopravního informačního systému, kterou uzavřela s DPP společnost Uniprog Solutions. Členové skupiny žádali za zmanipulování těchto a dalších tendrů milionové úplatky. Redla viní žalobce také z drogových trestných činů.

Dopravní podnik Praha

Dovhomilja a Nemrah uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu a dostali peněžité tresty. Augustin byl původně mezi obžalovanými, státní zástupce však vzal obžalobu zpět. Muž začal spolupracovat s policií.

Redlovi právníci před zahájením vznesli námitku. Podle nich obhajoba nemá k dispozici veškeré důkazy z přípravného líčení, zejména záznamy ze sledování. Senát vedený soudcem Jakubem Kriebelem námitku zamítl. Borgula uvedl, že státní zastupitelství vyhodnotilo, které důkazy jsou pro případ relevantní, a ty obhájcům poskytlo. Augustinova výpověď, kterou advokáti také žádali, je podle něj neveřejná, protože jeho věc se po stažení obžaloby vrátila zpět do přípravného řízení.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

Ilustrační foto
