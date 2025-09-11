Kriminalisté obvinili bývalého šéfa pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka z přijetí úplatku. Případ souvisí s korupční kauzou Dozimetr, informoval ve čtvrtek server Seznam Zprávy.
Bývalý šéf pražského dopravního podniku Dvořák byl obviněn, napsaly Seznam Zprávy
Dvořák serveru potvrdil, že už usnesení o zahájení trestního stíhání obdržel. Podá si proti němu stížnost. O obvinění dalšího člověka v rozsáhlém případu korupce při zadávání zakázek DPP informoval na webu Vrchního státního zastupitelství v Praze také státní zástupce Adam Borgula.
Podle Deníku N policie Dvořáka viní ze zprostředkování pětimilionového úplatku v souvislosti s projektem u stanice metra Nádraží Holešovice. Dvořák jakoukoli vinu odmítá. Obvinění, o kterém ve středu informoval server Odkryto, podle něj vychází z výpovědi bývalého ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína, který nyní v kauze spolupracuje s policií.
Státní zástupce viní v kauze Dozimetr skupinu lidí z různých trestných činů kvůli korupci při manipulacích se zakázkami dopravního podniku. Mezi obžalovanými figurují například zlínský podnikatel Michal Redl či bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Hlavní líčení v případu má začít 22. září.
Dvořák tvrdí, že peníze nevyžadoval ani nepředával
„Policejní orgán, Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, aktuálně zahájil trestní stíhání jedné osoby pro zločin přijetí úplatku ve formě pomoci související s hospodařením Dopravního podniku hl. m. Prahy,“ uvedl Borgula. Dvořák podle Deníku N tvrdí, že peníze nevyžadoval ani nepředával.
„Ano, policie tam píše, že jsem se stal účastníkem skupiny, která měla požadovat úplatek. Ale já jsem žádných pět milionů nikdy neřešil,“ sdělil Dvořák Deníku N. Server uvedl, že Augustín ve své výpovědi tvrdil, že měl Dvořák vyřídit žádost o pětimilionový úplatek developerovi Sergi Borensteinovi, který připravoval projekt revitalizace okolí Nádraží Holešovice.
Skupině, která čelí stíhání od roku 2022, klade obžaloba za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a nedovolené nakládání s drogami. Vyšetřovatelé tvrdí, že organizovaná skupina obsadila důležité pozice v pražském dopravním podniku tak, aby spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Klíčovou postavou skupiny byl podle nich Redl.
Dva podnikatelé již v případu uzavřeli dohodu o vině a trestu a dostali peněžité tresty.