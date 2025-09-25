Bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN), který je obžalovaný v kauze Dozimetr, ve čtvrtek před soudním jednáním řekl, že nikdy nepřijal žádnou korupční nabídku. Odmítl také, že by byl členem organizované skupiny vedené zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Prohlásil, že nikdy nebyl u rozdělování peněz mezi jejími členy. Státní zástupce Adam Borgula v případu obžaloval osm lidí v čele s Redlem z rozsáhlé korupce v pražském dopravním podniku (DPP).
Žádnou korupční nabídku jsem nikdy nepřijal, tvrdí Hlubuček
„Já si nejsem vědomý žádného korupčního jednání. Žádnou korupční nabídku jsem nikdy nepřijal,“ prohlásil před zahájením hlavního líčení. Znovu uvedl, že bude v případu vypovídat, protože nemá co skrývat. „Mám pocit, že jsem už takovým maskotem kauzy,“ dodal.
U hlavního líčení poté řekl, že s lidmi v obžalobě „si nerozdělovali žádné úkoly, neměli žádnou hierarchii“. Nebyli podle něj tedy žádnou organizovanou skupinou. Bývalý náměstek uvedl, že Redla poznal v roce 2017, dalšího spoluobžalovaného Pavla Kose o něco dříve. „Vždy mi byli představeni jako spolupracovníci hnutí STAN,“ prohlásil. S Redlem se pak společensky stýkal, byl i v jeho pražském bytě.
Případ začal Obvodní soud pro Prahu 9 projednávat v pondělí. Své prohlášení už pronesl Redl, který také trvá na nevině. Jeho blízký spolupracovník podnikatel Pavel Kos se však následně přiznal. Soudu popsal, jak fungovala organizovaná skupina, která podle žalobce dosazovala do DPP spřátelené manažery, přes ně ovlivňovala zakázky a brala za to úplatky.
Uvedl také, že spolu s Redlem platili PR agentuře, která měla na starosti Hlubučkův mediální obraz, a že mu sehnali Mateje Augustína na pozici ekonomického ředitele dopravního podniku.
Kose Hlubuček poznal na výjezdním zasedání STAN, uvedl. Vídal se s ním prý zřídka. Hnutí potřebovalo informace a lidi s odbornými a obchodními zkušenostmi a Hlubuček neměl čas je prověřovat. Bývalý náměstek dodal, že se vědomě žádných aktivit skupiny popsané v obžalobě neúčastnil. „Nevím, jestli je to fantazie pana Kose, jestli chce nižší trest,“ uvedl s odkazem na podnikatelovu úterní výpověď.
Obžaloba
V kauze jsou obžalováni tři údajní hlavní aktéři skupiny – Redl, Kos a Hlubuček. Těm navrhl Borgula nejvyšší tresty kolem osmi až deseti let vězení. S nimi se zpovídají jejich spolupracovníci i někdejší vedoucí pracovníci DPP. Obžalobě čelí i dvě dodavatelské firmy. V Kosově případu soud ve středu přijal jeho prohlášení viny a bude o něm rozhodovat samostatně.
Další dva původně obvinění členové skupiny – podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah – se přiznali dříve a soud je na základě dohody o vině a trestu uzavřené se státním zástupcem potrestal peněžitými tresty.
U někdejšího ekonomického ředitele DPP Augustína vzal žalobce před začátkem hlavního líčení obžalobu zpět. Muž začal spolupracovat s policií. Policisté poté v kauze obvinili i někdejšího šéfa dopravního podniku Martina Dvořáka, jehož vyšetřování však zatím neukončili.
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.