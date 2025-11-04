Po zásahu v sídle VZP policisté obvinili třináct lidí


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili po pondělním zásahu v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) třináct lidí, uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Zároveň potvrdil dřívější informace, že se VZP nachází v pozici poškozené. Skupinu vyšetřovatelé viní z porušení pravidel hospodářské soutěže, praní peněz či úplatkářství. Policisté při zásahu, který se týkal IT zakázek zadávaných VZP, zadrželi devatenáct lidí.

„Policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, zahájil dne 3. listopadu 2025 trestní stíhání celkem třinácti fyzických osob, a to pro trestnou činnost související zejména s veřejnými zakázkami zadavatele Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, která ve věci vystupuje jako poškozená,“ uvedl v tiskové zprávě Klátik.

Zemřel kardinál Dominik Duka

Ve věku 82 let zemřel emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Oznámilo to pražské arcibiskupství. Duka byl pražským arcibiskupem víc než dvanáct let do roku 2022. V čele katolické církve vyjednal církevní restituce. Od prezidenta Miloše Zemana obdržel v roce 2016 Řád Bílého lva. Pohřební mše svatá se uskuteční 15. listopadu v pražské katedrále svatého Víta.
03:55Aktualizovánopřed 20 mminutami

Pellegrini bude v Praze jednat s Pavlem a Babišem

Slovenský prezident Peter Pellegrini se v úterý v Praze setká se svým protějškem Petrem Pavlem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který od nedávných sněmovních voleb skládá vládu s hnutím SPD a Motoristy. Do Česka dorazí Pellegrini u příležitosti koncertu Státní filharmonie Košice v Obecním domě, s Pavlem si při té příležitosti připomenou nedávné 107. výročí vzniku Československé republiky.
před 42 mminutami

Evropský úřad pro boj proti podvodům bude poprvé řídit Čech

Novým generálním ředitelem Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) se stane Čech Petr Klement. O rozhodnutí Evropské komise informovala šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Klement byl dosud náměstkem evropské nejvyšší žalobkyně. Jde o historicky první případ, kdy se do čela protikorupčního úřadu postaví zástupce Česka.
13:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Chceme rychle schválit novou podobu stavebního zákona, řekl Havlíček

Budoucí vláda ANO, SPD a Motoristů plánuje změnit stavební zákon a zavést prvky centralizované stavební správy. Legislativu bude chtít schválit ve zrychleném řízení, uvedl místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Již dříve sdělil, že se navrátí k podobě návrhu z roku 2021, jenž zřizoval například Nejvyšší stavební úřad.
13:36Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

Nově zvolená poslankyně za SPD Irena Němcová čelí podezření z plagiátorství. Zhruba polovinu diplomové práce měla zkopírovat z dříve napsaných odborných textů, zjistil web iRozhlas. Dokládá to analýzou experta na odhalování plagiátů Petra Macha z Vysoké školy ekonomické v Praze. „Takovýto rozsah zkopírování cizích děl je výjimečný, ojedinělý,” uvedl pro server. Poslankyni zpětně zkritizovala i vysoká škola, ve které v roce 2008 Němcová svou práci obhájila.
před 1 hhodinou

Česko získá dalších 5,5 miliardy korun z fondů EHP a Norska

Česko získá v příštích letech dalších 5,5 miliardy korun z fondů Evropského hospodářského prostoru EHP a Norska. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá nejdříve na přelomu let 2026 a 2027. V Praze byla v úterý slavnostními podpisy stvrzena Memoranda o porozumění mezi Českem a donorskými státy Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem pro čtvrté programové období. Za dvacet let fungování těchto fondů z nich Česko získalo jedenáct miliard korun. Podporu získalo 1900 projektů.
před 1 hhodinou

„Silná osobnost s výraznými názory,“ vzpomínají na Duku politici

Politici na kardinála Dominika Duku vzpomínají jako na silnou osobnost s výraznými názory. Podle prezidenta Petra Pavla zanechal výraznou stopu v církvi i ve společnosti. Podobně vnímal Duku i premiér Petr Fiala (ODS). Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ho označil za muže pevné víry, který po dlouhá léta spoluutvářel duchovní i společenský život. Bývalý prezident Miloš Zeman si pamatuje Duku jako laskavého a moudrého kněze.
08:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
