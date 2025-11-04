Po zásahu v sídle VZP policisté obvinili třináct lidí

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili po pondělním zásahu v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) třináct lidí, uvedl dozorující státní zástupce Miloš Klátik. Zároveň potvrdil dřívější informace, že se VZP nachází v pozici poškozené. Skupinu vyšetřovatelé viní z porušení pravidel hospodářské soutěže, praní peněz či úplatkářství. Policisté při zásahu, který se týkal IT zakázek zadávaných VZP, zadrželi devatenáct lidí.
„Policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, zahájil dne 3. listopadu 2025 trestní stíhání celkem třinácti fyzických osob, a to pro trestnou činnost související zejména s veřejnými zakázkami zadavatele Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, která ve věci vystupuje jako poškozená,“ uvedl v tiskové zprávě Klátik.
Podrobnosti připravujeme.