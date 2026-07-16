Do hašení požáru ve Zlíně zapojili hasiči znovu výškovou techniku

Rozsáhlý požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně likvidují hasiči už týden. Stejně jako v předchozích dnech prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Od čtvrtka opět využívají i výškovou techniku, ze které hasí žhavá místa na střeše torza objektu. Jak dlouho ještě zásah potrvá, nechtějí hasiči předjímat. Kriminalisté v souvislosti se zjišťováním příčin požáru vyslýchají svědky.
Požár budovy číslo 34 s jedenácti nadzemními podlažími nadále likviduje šest jednotek hasičů. Čerpají vodu z řeky Dřevnice a prolévají sutiny. S pomocí dronu s termokamerou monitorují hasiči situaci na požářišti. „Ani dešťové přeháňky, které oblast zasáhly, nedokázaly všechna ohniska zcela uhasit. Ve zřícených konstrukcích i ve stále stojících částech objektu se nadále nacházejí místa s vysokou teplotou. Hasiči proto musí postupovat velmi pečlivě a systematicky,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.
Hasiči po několika dnech znovu využívají k likvidaci požáru budovy také výškovou techniku. „Umožnila bezpečné hašení žhavých míst ve střešních prostorech dosud stojící části budovy,“ řekla Javoříková. Stále podle ní platí, že se požár obešel bez zranění.
„Dohašovací práce budou pokračovat i v dalších dnech. Prioritou zůstává úplná likvidace všech skrytých ohnisek požáru a zajištění bezpečnosti celého prostoru, aby bylo možné následně přistoupit k dalším krokům vedoucím k ukončení zásahu,“ doplnila Javoříková. Už dříve uvedla, že zjišťování příčin požáru budovy číslo 34 může trvat měsíce.
Budova se na dvou místech zřítila
Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. „Stále střežíme okolí budovy, do níž je zakázán vstup z důvodu hrozícího nebezpečí jejího zřícení. Kriminalisté zjišťují příčiny vzniku požáru, vyslýchají svědky a v součinnosti s hasiči budou vyhodnocovat záběry z dronu,“ řekla policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Odhadovat škody, které požár způsobil, je podle ní předčasné.
Kouř už z požářiště většinou nestoupá, pakliže by se objevil, lidé v okolí by na doporučení hasičů neměli větrat. Požár vznikl ve čtvrtek 9. července ráno, nejspíše v devátém patře objektu ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se rozšířil i do dalších pater a na střechu. Postupně se budova na dvou místech zřítila, stát zůstává zhruba polovina. Požár hasiči dostali pod kontrolu v noci ze čtvrtka na pátek. Při hašení jim do pátečního večera pomáhaly vrtulníky.
Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun.
Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo devíti tisíc zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti až deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.
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