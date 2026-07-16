První z letounů Embraer bude slavnostně předán do výzbroje české armády

Do výzbroje české armády bude ve čtvrtek slavnostně předán první ze dvou transportních letounů Embraer C-390 Millennium. Smlouvu na nákup dvou středních transportních letounů uzavřelo s brazilským výrobcem ministerstvo obrany v říjnu 2024 pod vedením tehdejší ministryně obrany Jany Černochové (ODS). Celková cena zakázky činí 11,3 miliardy korun bez DPH a zahrnuje také doplňkové vybavení umožňující hašení požárů nebo evakuaci zraněných.
Letoun bude součástí flotily 24. základny dopravního letectva se sídlem na letišti Praha-Kbely. České ministerstvo obrany zahájilo jednání o nákupu letounů C-390 Millennium s brazilskou společností Embraer na podzim 2023. V říjnu 2024 byla uzavřena smlouva na nákup dvou strojů za 11,3 miliardy korun bez DPH. Dodávky měly začít v roce 2025, zakázka se ale zpozdila; loni v létě se hovořilo o tom, že první letadlo přiletí ve druhém čtvrtletí letošního roku, nakonec se tak stalo o několik dní později. Druhý letoun mělo Česko podle původního harmonogramu obdržet v roce 2027 nebo 2028.
Embraer C-390 lze využít mimo jiné k přepravě těžké vojenské techniky i lidí. Nákup podle dřívějšího vyjádření ministerstva obrany významně rozšíří schopnosti českého letectva. „Kromě samotného transportu i třeba v případě hašení požárů. Stroje budou také disponovat systémy vlastní ochrany pro operace v nebezpečném prostředí či moduly pro operace Search and Rescue,“ uvedl v minulosti úřad.
Na výrobě komponentů se podílí i česká firma
Letoun, který je schopný vzletu a přistání na letištích s nezpevněnou dráhou, dokáže podle ministerstva transportovat až 26 tun nákladu, případně 80 cestujících, nebo 64 plně vyzbrojených výsadkářů. „Dolet se stejně jako u jiných transportních strojů liší v závislosti na hmotnosti přepravovaného materiálu či osob. Plně naložený letoun má dolet 2000 kilometrů, s nákladem 23 tun pak 2720 kilometrů a s nákladem 14 tun 5020 kilometrů. Maximální dolet pak činí 6000 kilometrů, při použití přídavných nádrží až 8000 kilometrů,“ sdělilo ministerstvo.
Do zakázky má být zapojen český obranný průmysl. Na výrobě komponentů letounu se již podílí česká firma Aero Vodochody. Vyrábí pro C-390 náběžnou hranu křídla, dveře, nákladní rampu a druhou část zadního trupu.
Stroj C-390 Millennium je víceúčelový vojenský transportní letoun. Vyrábí se i jeho konfigurace pro tankování paliva za letu KC-390. Poprvé vzlétl v únoru 2015, zatím jich bylo vyrobeno zhruba 25. Kromě domovské Brazílie používají tento typ vojenská letectva v Portugalsku a Maďarsku, objednala si je i řada dalších zemí, vedle Česka například Rakousko, Nizozemsko nebo Švédsko, k mimoevropským zákazníkům patří Jižní Korea, Uzbekistán a Spojené arabské emiráty.