Armáda převzala poslední z 42 tanků Leopard 2 A4


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Armáda v pátek na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2 A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2 A8, což je nejnovější verze. Německé tanky Leopard nahradily ve výzbroji české armády letité stroje sovětské výroby T-72, o jejichž vyřazení z armádního arzenálu rozhodne vláda. V chystaném materiálu pro kabinet bude i návrh, jak má stát s tanky T-72 naložit, řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).

Armáda v pátek podle Zůny dokončila přechod z tanků východní provenience na moderní západní stroje, který začal před čtyřmi lety. Tanky Leopard zvýší kompatibilitu české armády s armádami ostatních členských států NATO. „Tanky Leopard patří mezi nejrozšířenější typ tanků v Alianci,“ uvedl ministr. Podle něj se přáslavičtí tankisté s novými stroji Leopard už sžili. „Mají za sebou řadu samostatných společných aliančních cvičení a ostrých střeleb. Na základě těchto zkušeností mohu konstatovat, že jsme armádu vybavili kvalitní a spolehlivou technikou, která mnohem lépe odpovídá podmínkám moderního válčiště,“ uvedl ministr.

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v obleku uprostřed na oficiálním převzetí tanku Leopard 2 A4
Zdroj: ČTK/Luděk Peřina

Česko nejdříve od Německa dostalo darem 28 tanků Leopard 2 A4 a dvě vyprošťovací vozidla Büffel 3 jako ocenění za vojenskou pomoc Ukrajině. První polovinu převzala česká armáda v letech 2022 a 2023, zbytek pak do konce roku 2025. Ministerstvo obrany pak v prosinci 2024 uzavřelo smlouvu na koupi 14 bojových tanků starší verze 2 A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH s firmou Rheinmetall Landsysteme, poslední tank převzala armáda právě v pátek.

Minulá vláda Petra Fialy (ODS) také rozhodla o přistoupení k dohodě o společném nákupu tanků Leopard 2A8 s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem. Česká republika v první fázi plánuje pořídit 44 velitelských a bojových tanků. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH.

Osud starých T-72

Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče se bude armáda starých tanků T-72 zbavovat. „Nemáme na ně náhradní díly. Vlastně tento typ tanků ani nesplňuje základní standardy, které vyžaduje Aliance na tuto bojovou techniku,“ uvedl Hlaváč. Generální štáb proto podle Zůny připravuje návrh na vyřazení tanků T-72 z výzbroje české armády, které podléhá rozhodnutí vlády. „Bude tam i to, co se s vyřazovanými tanky stane,“ řekl ministr.

Německé tanky Leopard, hlavně jejich modernější verze Leopard 2, patří k nejpočetnějším a nejkvalitnějším tankům současnosti. Tank Leopard je nejrozšířenějším neamerickým hlavním bojovým tankem států NATO. Desítky kusů dostala po únoru 2022 i Ukrajina, která se brání ruskému vpádu. Verze Leopard 2 A8 je nejnovější modifikace tanku, jehož kořeny sahají do 70. let minulého století.

Na tankové základně v Přáslavicích armáda kvůli přechodu na stroje Leopard investuje do modernizace zázemí. Vybudovala tam novou betonovou komunikaci ke střelnici, příští rok zahájí stavbu garáží, v plánu má i nové dílny či myčku tanků.

Obrana uzavřela smlouvu na servis tanků Leopard 2 A4 až za více než šest miliard
Tank Leopard 2 A4

Výběr redakce

Poslanci hlasují o stavební novele

ŽivěPoslanci hlasují o stavební novele

09:00Aktualizovánopřed 4 mminutami
Koalice probere příspěvek na zbraně pro Ukrajinu, který vadí SPD

Koalice probere příspěvek na zbraně pro Ukrajinu, který vadí SPD

před 13 mminutami
Požár budovy ve Zlíně je pod kontrolou, hasební práce pokračují

Požár budovy ve Zlíně je pod kontrolou, hasební práce pokračují

06:09Aktualizovánopřed 19 mminutami
Armáda převzala poslední z 42 tanků Leopard 2 A4

Armáda převzala poslední z 42 tanků Leopard 2 A4

před 46 mminutami
Tajfun Bavi zabil na Filipínách nejméně pět lidí, blíží se k Japonsku a Číně

Tajfun Bavi zabil na Filipínách nejméně pět lidí, blíží se k Japonsku a Číně

před 1 hhodinou
Česko přispělo na Ukrajinu symbolicky, řekl Macinka. Kupka mluví o chaosu

Česko přispělo na Ukrajinu symbolicky, řekl Macinka. Kupka mluví o chaosu

před 2 hhodinami
Nejhorší lesní požár v historii Andalusie má už nejméně dvanáct obětí

Nejhorší lesní požár v historii Andalusie má už nejméně dvanáct obětí

07:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Průzkum Medianu: Volby by ovládlo ANO, Motoristé jsou na pěti procentech

Průzkum Medianu: Volby by ovládlo ANO, Motoristé jsou na pěti procentech

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěPoslanci hlasují o stavební novele

Sněmovna potřetí obnovila závěrečné schvalování sporné koaliční stavební novely, která má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje zejména před možností kolapsu stavebního řízení. K předloze se sešlo kolem 130 pozměňovacích návrhů. K hlasování se poslanci dostali před polednem, doba hlasování byla zkrácena z dvaceti na patnáct vteřin.
09:00Aktualizovánopřed 4 mminutami

Koalice probere příspěvek na zbraně pro Ukrajinu, který vadí SPD

Vládní koalice by měla v pátek odpoledne probrat zapojení Česka do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro napadenou zemi. V souvislosti s cestou na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře ho tento týden oznámili premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Koaliční SPD však s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí.
před 13 mminutami

Armáda převzala poslední z 42 tanků Leopard 2 A4

Armáda v pátek na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2 A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2 A8, což je nejnovější verze. Německé tanky Leopard nahradily ve výzbroji české armády letité stroje sovětské výroby T-72, o jejichž vyřazení z armádního arzenálu rozhodne vláda. V chystaném materiálu pro kabinet bude i návrh, jak má stát s tanky T-72 naložit, řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
před 46 mminutami

Významná část Česka je ohrožena požárem. Takto vědci hrozbu počítají

Většina mapy požárního rizika je v Česku rudá, druhá nejčastější barva je na ní fialová, což je dokonce nejvyšší míra rizika. Neznamená to nutně, že všude bude hořet, ale to, že podmínky budou pro vzplanutí a hlavně šíření ohně ideální. Jak vědci tuto hrozbu předpovídají?
před 50 mminutami

Česko přispělo na Ukrajinu symbolicky, řekl Macinka. Kupka mluví o chaosu

Hosté Událostí, komentářů probrali dozvuky summitu NATO, dosavadní působení vlády Andreje Babiše (ANO), spor vlády a prezidenta Petra Pavla a zapojení Česka do programu, přes který putují americké zbraně na Ukrajinu (PURL). Zapojení Česka je dle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) marginální a jedná se o jednorázovou symbolickou částku. „Zodpovědnost za tento krok plně přebírá ministerstvo zahraničních věcí. (...) Jsem připraven se s poslanci SPD o tom bavit. Rozumím, že se na ně obrací voliči, kteří to nechápou,“ řekl.
před 2 hhodinami

Průzkum Medianu: Volby by ovládlo ANO, Motoristé jsou na pěti procentech

Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně by je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13 procent voličů, těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5 procenta. Podle aktuálního volebního modelu agentury Median by se do sněmovny dostali ještě Piráti se sedmi procenty, SPD se ziskem 6,5 procenta hlasů a Motoristé, kteří by dosáhli přesně na pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory.
před 2 hhodinami

VideoDigitální svět se o prázdninách může stát pro děti rizikovějším

Policie a ministerstvo vnitra upozornily, že děti čelí o prázdninách zvýšenému riziku v digitálním prostředí. Řada z nich se totiž v této době potýká s osamělostí a více času tak tráví v on-line prostředí. Nové preventivní video proto varuje například před nebezpečím takzvaného kybergroomingu. Případů, kdy pachatel pod falešnou identitou získává důvěru dítěte za účelem sexuálního zneužití, totiž přibývá. Klip popisuje, jak může vypadat manipulace, nátlak a ohrožení. I výzkumy upozorňují, že někteří školáci by souhlasili se schůzkou s cizím člověkem. Proto je důležitá například všímavost táborových vedoucích. Ministerstvo vnitra letos vyčlenilo zhruba 40 milionů korun například na linky bezpečí. Kromě nich peníze půjdou na pomoc ohroženým dětem nebo prevenci násilí. Zároveň experti opakovaně doporučují nedávat fotografie dětí na sociální sítě.
před 4 hhodinami

Hazard ohrožuje až 140 tisíc mladých, nejvíc láká on-line sázení

Podle nejnovější studie Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) může být až 275 tisíc lidí v riziku problémového hraní. Více než polovinu z nich tvoří mladí lidé ve věku 15 až 34 let, uvedla vedoucí střediska Pavla Chomynová. Oblíbené je on-line sázení na sport. Odborníci zároveň upozorňují na rostoucí finanční dopady hazardu – průměrný dluh lidí v léčbě se za dva roky zvýšil z 330 tisíc na přibližně milion korun.
před 5 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

před 18 hhodinami
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

před 19 hhodinami
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026