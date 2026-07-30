Na Opavsku hoří les, na místě jsou i vrtulníky s bambivakem

V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hoří na ploše přibližně 27 hektarů. Na místě zasahuje speciální technika. Zásah komplikují vysoké teploty a především vítr, kvůli kterému se oheň už rozšířil i na přilehlé strniště. Na místě už zasahuje 150 hasičů, požár se jim stále nepodařilo lokalizovat.
Osada Nové Vrbno je součástí Větřkovic, hasiči tam k požáru vyjížděli okolo 12:45. Povolán byl také vrtulník Letecké služby Policie ČR s bambivakem o objemu 900 litrů, který hasil do 20:30. Během dne se k zásahu připojil i vrtulník BlackHawk z Mělníka s bambivakem o objemu 3450 litrů, který létal do 19:30. Vrtulníky vodu nabírají z vodní plochy Vítkovský Balaton.
Záchranný útvar na místo vyslal z Hlučína na Opavsku dvě speciální cisterny. „Tyto cisterny disponují velkým objemem vodních nádrží, konkrétně 21 tisíci litry a 12 tisíci litry hasební vody,“ uvedl Miroslav Kučera ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR.
S požárem bojují i na Pardubicku či v Plzeňském kraji
S požárem bojují i hasiči na Svitavsku v Městečku Trnávce, kde hoří tři hektary lesa. Vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyřstupňové škály. Hasí v místní části Ludvíkov a je tam devět jednotek.
Letecká posila zatím není potřebná. „Hasičům se již podařilo lokalizovat část požárem zasažené plochy, v tuto chvíli pokračují v lokalizaci druhé části požářiště,“ řekla mluvčí hasičů Lucie Pipiš. Jeden hasič si poranil ruku, ale nejedná se o vážné poranění a hasič zůstává dál na místě zásahu.
V Plzeňském kraji hasiče zaměstnávají požáry polí a lesů. Ve volné přírodě jich ve čtvrtek k 18:30 hasili po celém kraji 16, řekl ve mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu, vysokým teplotám ve čtvrtek kraj na podnět hasičů vyhlásil od pátku 31. července zákaz rozdělávání ohňů.