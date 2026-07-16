Začal festival Masters of Rock. Tahákem prvního dne je Helloween


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Návštěvníkům ve čtvrtek otevřel brány festival Masters of Rock – jedna z největších hudebních akcí zaměřených na rockovou a metalovou hudbu v Evropě. Festival ve Vizovicích na Zlínsku potrvá čtyři dny a pořadatelé očekávají na dvacet tisíc fanoušků z celého světa. Hlavní hvězdou úvodního dne je německá kapela Helloween.

První fanoušky začali organizátoři do areálu vizovické likérky, která je tradičním dějištěm festivalu, vpouštět v jedenáct hodin. Pořadatelé očekávají účast přibližně dvaceti tisíc lidí ze 37 zemí. Festival ale vyprodaný není, vstupenky jsou stále k dostání na pokladnách u vstupů do areálu. Někteří netrpěliví příznivci metalové muziky zamířili do Vizovic už v předchozích dnech. „První přijížděli už minulý týden o víkendu,“ uvedl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron. 

V poledne zahájila program Masters of Rock domácí skupina Fleret. Její debutové album s názvem Sbohem galánečko vyšlo v roce 1990. V minulosti formace vystupovala i se zpěvačkou lidových písní Jarmilou Šulákovou.

Návštěvníci se ve čtvrtek mohou těšit také na vystoupení švédské moviemetalové kapely Curse of Cain, švédské rockové formace Art Nation nebo americké speedmetalové skupiny Agent Steel.

Večer na hlavním pódiu zahraje německá rocková kapela Kissin’ Dynamite. Po ní se ve Vizovicích představí Udo Dirkschneider, někdejší zpěvák legendární německé heavymetalové skupiny Accept. „Chystá výroční koncert k jedné z nejslavnějších desek Accept, Balls to the Wall,“ popsal Daron.

Helloween 40 let na scéně

Následovat bude koncert skupiny Helloween, díky němuž je dle Darona první festivalový den zřejmě nejatraktivnější. Alespoň podle prodejů jednodenních vstupenek.

„Helloween zde uspořádá koncert ke 40 letům své existence. S Masters of Rock je kapela spjatá, protože zde od druhého ročníku vystupuje vždy s novými alby a ráda se vrací,“ poznamenal Daron.

Hlavními hvězdami pátečního programu budou finská rocková skupina The Rasmus a švédská kapela In Flames hrající melodický death metal. V sobotu vystoupí například švédská deathmetalová kapela Arch Enemy a německá folkmetalová skupina Feuerschwanz. Největším tahákem nedělního programu je koncert excentrického amerického zpěváka Marilyna Mansona.

Doprava a organizace

Dopravní situace ve Vizovicích a okolí byla podle redaktora České televize Tomáše Foltána ve čtvrtek krátce po poledni klidná a bez výraznějších dopravních komplikací. „Přijeli jsme v podstatě bez jakýchkoliv kolon. Lidé tady čekají pouze v malých frontách u vstupu,“ uvedl redaktor přímo z místa.

Dopravní omezení a parkování ve Vizovicích
(pdf, 3 MB)
Stáhnout

Policie přesto posílila hlídky, které budou dohlížet na bezpečnost a veřejný pořádek. „Na místo přijedou také kynologové a ve večerních a nočních hodinách zde budou i policisté z letecké služby,“ doplnil Foltán.

Organizátoři návštěvníkům doporučují sledovat aktuální informace na webových stránkách festivalu. Najdou tam podrobnosti o příjezdu do areálu, možnostech parkování a stanování i další praktické informace. V areálu je možné platit pouze bezhotovostně pomocí dobíjecích náramků.

Výběr redakce

Ukrajina má nového premiéra

Ukrajina má nového premiéra

11:30Aktualizovánopřed 6 mminutami
Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

Neznáme detaily o účelu cesty zadrženého Čecha v Číně, uvedl Macinka

09:37Aktualizovánopřed 9 mminutami
Soud udělil vysoké tresty za zřícení Morandiho mostu v Janově

Soud udělil vysoké tresty za zřícení Morandiho mostu v Janově

14:34Aktualizovánopřed 22 mminutami
K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Nástupce je stále nejasný

K odvolání Fedorova vedly spory se Syrským. Nástupce je stále nejasný

před 35 mminutami
Budeme vojákům testovat hladiny testosteronu, oznámil Hegseth

Budeme vojákům testovat hladiny testosteronu, oznámil Hegseth

před 1 hhodinou
Radiožurnál: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí

Radiožurnál: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí

11:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou
ÚS odmítl stížnost politika PRO, který nechal zapálit auto náměstka primátora

ÚS odmítl stížnost politika PRO, který nechal zapálit auto náměstka primátora

před 1 hhodinou
Kanadu sužuje skoro tisícovka lesních požárů, vítr žene dým i do USA

Kanadu sužuje skoro tisícovka lesních požárů, vítr žene dým i do USA

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Začal festival Masters of Rock. Tahákem prvního dne je Helloween

Návštěvníkům ve čtvrtek otevřel brány festival Masters of Rock – jedna z největších hudebních akcí zaměřených na rockovou a metalovou hudbu v Evropě. Festival ve Vizovicích na Zlínsku potrvá čtyři dny a pořadatelé očekávají na dvacet tisíc fanoušků z celého světa. Hlavní hvězdou úvodního dne je německá kapela Helloween.
před 34 mminutami

Připravte se na rozmary počasí, vyzývají organizátoři návštěvníky Colours

V ostravských Dolních Vítkovicích začal mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava. Brány areálu se návštěvníkům otevřely v poledne. Během čtyř dnů festival nabídne vystoupení 110 interpretů. Přípravy mírně zkomplikoval déšť a proměnlivé počasí má podle předpovědi pokračovat po celou dobu festivalu. Organizátoři proto vyzývají návštěvníky, aby se připravili na jeho rozmary.
včeraAktualizovánopřed 21 hhodinami

Po Číně se i Hollywood zajímá o mikrodramata. Minutové seriály pro mobily

Filmový večer dvou párů naruší hacker a každého ze čtveřice nutí vyzradit jeho nejtemnější tajemství. Seriál Screen Time vznikl pro TikTok a jen během prvního týdne zaznamenal sedmdesát pět milionů zhlédnutí. Je dokladem, že i hollywoodské produkce si všimly potenciálu takzvaných mikrodramat, která už mají své nadšené diváky i zavedené tvůrce v Číně.
včera v 11:03

Colours of Ostrava nabídne 130 koncertů, dopravci posílí spoje

V Ostravě začne ve středu 23. ročník festivalu Colours of Ostrava. Do areálu Dolních Vítkovic pravidelně míří desítky tisíc lidí. Festival nabídne na 130 koncertů a jeho součástí bude také diskusní fórum, na kterém vystoupí více než 150 řečníků. Organizátoři návštěvníkům doporučují, aby využili hromadnou dopravu. Dopravci posílí vlakové a autobusové spoje i MHD.
14. 7. 2026

Dobrá hudba není pro Rolling Stones cizí jazyk, potvrzuje nové album

Ani po více než šesti dekádách na scéně neopouští The Rolling Stones chuť tvořit. Nejnovějším přírůstkem do bohaté diskografie se stalo album Foreign Tongues. Veskrze pozitivní recenze vyzdvihují pestrost, řadu slavných hostů i politický podtext.
14. 7. 2026

Státy USA podaly žalobu kvůli fúzi mediálních firem Warner a Paramount

Skupina dvanácti států USA v čele s Kalifornií podala žalobu s cílem zablokovat převzetí americké mediální firmy Warner Bros. Discovery domácím konkurentem Paramount Skydance za 110 miliard dolarů (zhruba 2,3 bilionu korun). Tvrdí, že spojení podniků omezí konkurenci v distribuci filmů a v kabelové televizi. Informují o tom agentury.
13. 7. 2026

Příslušníci StB přijali za perzekuci herce Töpfera dvouleté podmíněné tresty

Dva příslušníci komunistické Státní bezpečnosti (StB), kteří za minulého režimu perzekvovali herce Tomáše Töpfera pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných trestech. Dohody pravomocně schválil soud. Senátor za ODS a ředitel vinohradského divadla Töpfer po mužích nežádal žádnou náhradu škody. Soudce i státní zástupce se shodli na tom, že u tohoto typu trestné činnosti je důležitý zejména morální odsudek.
13. 7. 2026

Zemřel Sam Neill. Hrál v Jurském parku či Tudorovcích

V australském Sydney v pondělí zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill, bylo mu 78 let. Rodina to uvedla na instagramu s tím, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmové série o Jurském parku nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci.
13. 7. 2026Aktualizováno13. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

před 28 mminutami
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

před 22 hhodinami
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

před 23 hhodinami
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

12. 7. 2026
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026