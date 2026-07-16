Začal festival Masters of Rock. Tahákem prvního dne je Helloween

Návštěvníkům ve čtvrtek otevřel brány festival Masters of Rock – jedna z největších hudebních akcí zaměřených na rockovou a metalovou hudbu v Evropě. Festival ve Vizovicích na Zlínsku potrvá čtyři dny a pořadatelé očekávají na dvacet tisíc fanoušků z celého světa. Hlavní hvězdou úvodního dne je německá kapela Helloween.
První fanoušky začali organizátoři do areálu vizovické likérky, která je tradičním dějištěm festivalu, vpouštět v jedenáct hodin. Pořadatelé očekávají účast přibližně dvaceti tisíc lidí ze 37 zemí. Festival ale vyprodaný není, vstupenky jsou stále k dostání na pokladnách u vstupů do areálu. Někteří netrpěliví příznivci metalové muziky zamířili do Vizovic už v předchozích dnech. „První přijížděli už minulý týden o víkendu,“ uvedl ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.
V poledne zahájila program Masters of Rock domácí skupina Fleret. Její debutové album s názvem Sbohem galánečko vyšlo v roce 1990. V minulosti formace vystupovala i se zpěvačkou lidových písní Jarmilou Šulákovou.
Návštěvníci se ve čtvrtek mohou těšit také na vystoupení švédské moviemetalové kapely Curse of Cain, švédské rockové formace Art Nation nebo americké speedmetalové skupiny Agent Steel.
Večer na hlavním pódiu zahraje německá rocková kapela Kissin’ Dynamite. Po ní se ve Vizovicích představí Udo Dirkschneider, někdejší zpěvák legendární německé heavymetalové skupiny Accept. „Chystá výroční koncert k jedné z nejslavnějších desek Accept, Balls to the Wall,“ popsal Daron.
Helloween 40 let na scéně
Následovat bude koncert skupiny Helloween, díky němuž je dle Darona první festivalový den zřejmě nejatraktivnější. Alespoň podle prodejů jednodenních vstupenek.
„Helloween zde uspořádá koncert ke 40 letům své existence. S Masters of Rock je kapela spjatá, protože zde od druhého ročníku vystupuje vždy s novými alby a ráda se vrací,“ poznamenal Daron.
Hlavními hvězdami pátečního programu budou finská rocková skupina The Rasmus a švédská kapela In Flames hrající melodický death metal. V sobotu vystoupí například švédská deathmetalová kapela Arch Enemy a německá folkmetalová skupina Feuerschwanz. Největším tahákem nedělního programu je koncert excentrického amerického zpěváka Marilyna Mansona.
Doprava a organizace
Dopravní situace ve Vizovicích a okolí byla podle redaktora České televize Tomáše Foltána ve čtvrtek krátce po poledni klidná a bez výraznějších dopravních komplikací. „Přijeli jsme v podstatě bez jakýchkoliv kolon. Lidé tady čekají pouze v malých frontách u vstupu,“ uvedl redaktor přímo z místa.
Policie přesto posílila hlídky, které budou dohlížet na bezpečnost a veřejný pořádek. „Na místo přijedou také kynologové a ve večerních a nočních hodinách zde budou i policisté z letecké služby,“ doplnil Foltán.
Organizátoři návštěvníkům doporučují sledovat aktuální informace na webových stránkách festivalu. Najdou tam podrobnosti o příjezdu do areálu, možnostech parkování a stanování i další praktické informace. V areálu je možné platit pouze bezhotovostně pomocí dobíjecích náramků.