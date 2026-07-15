Noční déšť částečně ochladil hořící budovu ve Zlíně, hašení pokračuje


před 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Hasiči sedmým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči však nadále prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Kvůli bouřkám, které v úterý večer a v noci na středu zasáhly region, se obávali silného větru. Mohl by mít vliv na stabilitu budovy. Neměl však takovou rychlost, aby bylo nutné evakuovat okolní stavby, řekl ve středu krajský mluvčí sboru Kamil Tlušťák. Kvůli bouřkám však hasiči v regionu zasahovali u dalších událostí.

Požár budovy číslo 34 s jedenácti nadzemními podlažími stále likviduje šest jednotek hasičů. Čerpají vodu z řeky Dřevnice a prolévají sutiny. „Situace je stále stejná s tím, že déšť v průběhu večera nebyl tak intenzivní. Takže nějaká pomoc tam byla v rámci ochlazení, ale nejedná se o nic zásadního. Vítr neměl dosáhnout těch hodnot, abychom museli evakuovat okolní budovy tak, jak bylo předem statikem stanoveno,“ řekl Tlušťák. Požár si podle něj dosud nevyžádal žádné zranění.

Kvůli bouřkám však hasiči do středečního rána zasahovali ve Zlínském kraji u osmnácti událostí. Všechny se obešly bez zranění, uvedl Tlušťák. Odklízeli popadané stromy a zaměstnaly je také poškozené střechy. V jednom případě se věnovali také čerpání vody. „Většina zásahů byla na Kroměřížsku,“ upřesnil mluvčí. Několikrát dle něj vyjížděli hasiči kvůli odstraňování následků bouřek také na Zlínsku a Vsetínsku. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami platí pro Zlínský kraj do středeční desáté hodiny dopolední.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by ve středu v regionu mělo být ráno ještě většinou zataženo, na mnoha místech s občasným deštěm nebo přeháňkami či bouřkami, ojediněle silnými. Postupně bude od jihozápadu ubývat oblačnost. Odpoledne se sice mohou při zvětšené oblačnosti ještě vytvořit lokální přeháňky, postupně ale bude převažovat polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na východě Vsetínska budou kolem 24 stupňů.

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Příčinu požáru kriminalisté zjišťují

S vyhledáváním ohnisek hoření zlínské budovy pomáhá hasičům dron vybavený termokamerou. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Podle odhadu to může trvat i několik měsíců. Známá zatím není ani výše způsobené škody. Vzhledem k tomu, že zásah hasičů stále trvá, nemohli ještě vyšetřovatelé podle Tlušťáka začít s přímým ohledáváním požářiště. Bezprostřední okolí hořící budovy zůstává nadále uzavřené.

Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. O termínu likvidace požáru a možném předání budovy majiteli, společnosti Cream, nechtějí hasiči spekulovat. Původně předpokládali, že by se tak mohlo stát na začátku tohoto týdne. Hasební práce však trvají déle, než očekávali. Kouř už z požářiště většinou nestoupá, pakliže by se objevil, lidé v okolí by na doporučení hasičů neměli větrat.

Zjistit příčinu požáru ve Zlíně může trvat měsíce
Vyhořelá budova ve Zlíně

Požár vznikl ve čtvrtek 9. července ráno, nejspíše v devátém patře objektu ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se rozšířil i do dalších pater a na střechu. Postupně se budova na dvou místech zřítila, stát zůstává zhruba polovina objektu. Požár hasiči dostali pod kontrolu v noci ze čtvrtka na pátek. Při hašení jim do pátečního večera pomáhaly vrtulníky.

Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy. Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo devíti tisíc zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která vyrábí karbonová kola a vyvíjí titanové rámy, dotkl se i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.

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