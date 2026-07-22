Pokuta ministerstvu pro místní rozvoj zrušena, ÚOHS ji musí vyměřit znovu, rozhodl soud


před 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) bude muset znovu vyměřit pokutu, kterou v roce 2024 potrestal ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení (DSŘ) mimo tendr. Původně milionovou pokutu nyní zrušil Krajský soud v Brně na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z letošního května. Vyplývá to z rozhodnutí dostupného na úřední desce soudu.

Krajský soud v Brně se věcí zabýval už podruhé, poprvé v srpnu 2025 rozhodnutí ÚOHS i jeho předsedy Petra Mlsny potvrdil. Ministerstvo pro místní rozvoj rozsudek napadlo kasační stížností u NSS, kde uspělo a věc se tak vrátila na krajský soud, který při rozhodování musel zohlednit právní názor NSS.

Podle rozhodnutí ÚOHS ministerstvo zadalo zakázku na digitalizaci v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by splnilo zákonem stanovené podmínky pro použití tohoto druhu zadávacího řízení. Ministerstvo tehdy vedl Ivan Bartoš (Piráti).

Připravujeme podrobnosti.

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