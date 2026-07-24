Letní filmovou školu zahájí Wirbel, přijede Ocelot či Lábus

V Uherském Hradišti začíná padesátý druhý ročník Letní filmové školy (LFŠ). Nesoutěžní přehlídku zahájí snímek Wirbel režiséra Tomáše Hubáčka. Mezi hosty festival přivítá francouzského režiséra animovaných filmů Michela Ocelota nebo herce Jiřího Lábuse.
„Heslo letošního ročníku, že mnohem důležitější je, co nás spojuje, než dělí, navazuje na programové sekce, které jsou věnované vztahům, rodině, identitě, kořenům a hledání toho, jakým způsobem jsme spolu schopni komunikovat,“ upozornila ředitelka LFŠ Radana Korená.
Festival návštěvníkům představí výběr z českých a slovenských filmových novinek, jako je drama Otec, komedie Poberta nebo dokument o výtvarníkovi Františku Skálovi. Předpremiéru bude mít zahajovací Wirbel, hypnotický příběh z Českého středohoří s Davidem Švehlíkem a Judit Pecháček v hlavních rolích. Program také připomene činnost kostýmní výtvarnice, scenáristky a režisérky Ester Krumbachové.
Promítat se budou rovněž snímky francouzsko-polského režiséra Romana Polanského a italského režiséra Michelangela Antonioniho. Představí se i výběr afrických filmů a novinky z východní a střední Evropy. Zájemci dále uvidí snímky francouzského filmaře Bertranda Bliera nebo americké nezávislé filmy z devadesátých let minulého století.
Festival pořádá Asociace českých filmových klubů (AČFK), která každoročně na LFŠ uděluje výroční ceny. Letošní ocenění kromě Ocelota a Lábuse obdrží také herečka Anna Geislerová. Dostane ji také Dušan Kondel, který stojí už více než třicet let v čele karlovarského filmového klubu. Ze zahraničních hostů na festival dorazí ještě italský režisér Davide Rapp či francouzsko-senegalská režisérka Ramata-Toulaye Syová.
Kromě filmových projekcí festival i tentokrát nabídne koncerty, divadelní představení, odborné programy, výstavu, tvůrčí dílny a akce pro děti.