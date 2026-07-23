Výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži zranil dva lidi


23. 7. 2026Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži ve čtvrtek po poledni zranil dva lidi, řekla policejní mluvčí Šárka Trnková. Jeden byl převezen na urgentní příjem, druhý má méně vážné zranění, uvedla mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Veronika Slaměnová.

Oznámení o explozi přijali policisté kolem 12:30. Zásah složek integrovaného záchranného systému pokračuje, uvedla před 13:45 policejní mluvčí. Příčinu výbuchu policisté zjišťují. „To ještě bude chvilku trvat,“ řekla Trnková.

„Jednoho pacienta jsme s méně závažným zraněním převezli do Kroměřížské nemocnice. Druhého s pomocí letecké záchranné služby přepravujeme na urgentní příjem do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně,“ uvedla Slaměnová.

Částečně uzavřeny jsou kvůli neštěstí ulice Koperníkova a Gen. Svobody nedaleko centra města. Policie vyzvala lidi, kteří se tam pohybují, aby respektovali pokyny policistů a záchranářů.

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