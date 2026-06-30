Končí zbraňová amnestie. Lidé odevzdali střílející nůž i minomet

Zbraňová amnestie, při které mohli lidé beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo, je u konce. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Lidé během ní odevzdali policistům i řadu kuriózních zbraní – například střílející nůž, pevnostní minomet nebo australský kulomet. Přesné výsledky zveřejní Policejní prezidium příští týden, s jistotou ale půjde o tisíce zbraní a desítky tisíc kusů střeliva.
Mezi zbraněmi odevzdanými při amnestii na Vysočině je i vodou chlazený kulomet vyrobený v roce 1942 v Austrálii. Za druhé světové války ho používala australská armáda při bojích s Japonskem. Tyto kulomety sloužily až do padesátých let minulého století, v devadesátých letech se pak začaly dostávat i do soukromých sbírek. „Kulomet je v originálním stavu i s bednou, ve které byl uložený,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
„Po provedení úkonů spojených s amnestií bude zbraň řádným způsobem zaregistrována na držitele zbrojní licence, který se mimo jiné podílí na akcích spojených s vojenskou historií. Je tedy pravděpodobné, že se se zbraní bude moci veřejnost v budoucnu setkat v rámci historických ukázek a výstav,“ řekl vrchní inspektor třebíčského pracoviště odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál Lukáš Caha.
Kilo semtexu
Při zbraňové amnestii lidé podle policie nejčastěji odevzdávají pistole nebo lovecké zbraně. Letos ale v kraji Vysočina svěřili policistům i více než kilogram semtexu. Zbraně a střelivo se po odevzdání zkoumají, mimo jiné kvůli tomu, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu.
V Českých Budějovicích odevzdal jeden z občanů pevnostní minomet M 32 ráže 81 milimetrů – jde o typ zbraně využívaný při obraně Francie ve druhé světové válce v Maginotově linii. V Moravskoslezském kraji zase lidé odevzdali nejmenší sériově vyráběnou samonabíjecí pistoli na světě Kolibri, v Ústeckém kraji zase československý lehký kulomet či sovětský samopal.
„Mezi zbraněmi se občas našlo i pár hezkých kousků, jako například samopal STEN Mk. II nebo armádní pistole Steyr 1912 vyrobená pro armádu Rumunského království,“ přiblížil mluvčí policejního ředitelství ve Zlínském kraji Petr Jaroš.
Zakázané zbraně
V Jihomoravském kraji byl mezi odevzdanými zbraněmi střílející nůž. „Jedná se o zbraň zákeřnou, a tedy zakázanou,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Doplnil, že jde o ráži 22 LR. Další zajímavostí byla německá poloautomatická pistole Walther P38 ráže 9 milimetrů, která sloužila jako služební zbraň wehrmachtu. Lidé odevzdali také zbraň MK 2, jejíž podobný typ byl použit při operaci Anthropoid.
„Jsou to zbraně, které nám lidé donesli přímo na služebnu v Příční ulici. Nejčastěji nám sdělují, že je nalezli na půdách, po prarodičích nebo při rekonstrukci domů,“ popsal vedoucí odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál jihomoravského krajského policejního ředitelství Daniel Peška.
Nálezy je důležité oznámit i po amnestii
Nelegálně držené zbraně, střelivo, munici a výbušniny mohli lidé beztrestně odevzdat na jakékoli policejní služebně. U nalezené munice však policisté doporučovali zavolat pyrotechniky a nijak s ní nemanipulovat. Nalezené zbraně mohou lidé odevzdat i po skončení amnestie. „Je důležité, aby si doma lidé takové zbraně nenechávali. Ve chvíli, kdy něco takového naleznou, by měli ihned volat linku 158 a věc odevzdat policii,“ upozornil Peška.
Během amnestie mohli lidé také požádat o zaregistrování nelegálně držené zbraně a legálně si ji ponechat, pokud nebyla použita ke spáchání trestného činu. Museli na ni ale mít odpovídající oprávnění.
Jen na jihu Moravy policisté od začátku roku přijali od lidí kromě 355 zbraní také 20 962 kusů střeliva a 188 kusů další munice. Kompletní informace o tom, kolik lidí zbraně odevzdalo, zveřejní policie podle mluvčí Policejního prezidia Ireny Brodské pravděpodobně příští týden v úterý.
Zbraňová amnestie byla v Česku před letošním rokem vyhlášena pětkrát. Při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat více než 3800 zbraní a 133 tisíc kusů střeliva.