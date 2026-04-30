„Duch z Maginotovy linie.“ Občan na jihu Čech odevzdal policii pevnostní minomet

Při zbraňové amnestii odevzdal ve čtvrtek občan v Českých Budějovicích pevnostní minomet M 32 ráže 81 milimetrů. Jde o typ zbraně využívaný při obraně Francie ve druhé světové válce v Maginotově linii. Policie o odevzdání kuriózní zbraně informovala na síti X.
„Při střelbě spotřeboval minomet na chlazení padesát litrů vody za den. Překvapit nás už tedy může jedině tank“ napsali policisté s tím, že je „navštívil duch z Maginotovy linie“. Zbraňová amnestie platí od ledna.
Policisté na jihu Čech při amnestii evidovali už několik kuriózních „úlovků“. Například v lednu odevzdal člověk historickou zbraň – karabinu, kterou za druhé světové války používaly německé lidové milice Volkssturm. Její odhadovaná hodnota je milion korun. V tuzemsku jsou zřejmě jen dvě podobné zbraně.
Volkssturm byla domobrana založená Adolfem Hitlerem v září 1944 k obraně Německa proti postupujícím spojeneckým armádám.
Zbraňová amnestie byla v tuzemsku před letošním rokem vyhlášena pětkrát, při poslední v roce 2021 lidé odevzdali nebo si nechali zaregistrovat téměř 3700 zbraní a 133 tisíc kusů střeliva.
Za první tři měsíce, kdy platí letošní zbraňová amnestie, převzala policie od lidí 2200 zbraní, téměř 65 tisíc kusů střeliva, 680 kusů munice a téměř tři a půl kilogramu výbušnin. Bez vysvětlování a bez postihu mohou lidé nelegálně držené zbraně odevzdávat až do konce června.