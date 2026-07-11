Podnikat už v šestnácti. Přibývá Čechů, kteří se chtějí nechat zplnoletnit

Možnost nechat se zplnoletnit loni úspěšně využilo 36 mladistvých. To je nejvíce za posledních pět let, uvedlo pro ČT ministerstvo spravedlnosti. O nabytí svéprávnosti žádají mladí lidé nejčastěji kvůli podnikání nebo uzavření manželství. Soudy žádosti zamítají jen výjimečně.
Petr Špaček z Vysočiny se rozhodl věnovat včelaření jako jeho děda. „Chtěl jsem na jeho práci navázat a zároveň ji rozšířit. Abych to ale mohl dělat oficiálně a sám za sebe, bylo potřeba vyřešit právní stránku věci,“ uvedl pro ČT Špaček. Právě proto se před několika lety nechal zplnoletnit. „Největší rozdíl byl v tom, že jsem mohl oficiálně podnikat a dělat činnost, kterou jsem do té doby kvůli věku dělat nemohl,“ dodal.
Stejně jako on za posledních pět let požádalo o zplnoletnění 106 lidí. „Nejvyšší počet zplnoletněných osob od roku 2020 byl zaznamenán v minulém roce, kdy soudy vyhověly 36 žádostem,“ uvedl pro ČT mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka. Nejvíce v Ústeckém kraji.
Důvodů, proč mladí zplnoletnění chtějí, je více. „K nejtypičtějším patří zájem o samostatné podnikání či výkon povolání, péče o vlastní nezletilé dítě nezletilého, život mimo rodinnou domácnost rodičů či konflikty v domácnosti,“ uvedl za obvodní soud pro Prahu 4 Jan Chumel. „Objevily se také specifičtější důvody, a sice život obou rodičů v zahraničí a praxe při studiu v laboratoři, která plnou svéprávnost požaduje.“
Větší svoboda i rizika
Po zplnoletnění může mladý člověk samostatně uzavírat smlouvy, sjednávat úvěry, přijímat finanční závazky, podnikat nebo nakládat se svým majetkem. „Rodiče přestávají být zákonnými zástupci svého dítěte a ztrácejí oprávnění jednat jeho jménem, rozhodovat o jeho zdravotní péči či bez jeho souhlasu získávat informace od lékařů, bank nebo úřadů,“ uvedla advokátka Alexandra Floriánová.
Mladí dospělí pak nesou plnou zodpovědnost za všechny své činy, vzniklé dluhy nebo přestupky. Podle Floriánové ale v tomto věku může být rizikem uzavírání nevýhodných smluv, zadlužení nebo různé podvodné praktiky, jejichž terčem se poměrně často stávají. „Z mé advokátní praxe vyplývá, že právě nedostatečná informovanost o právních důsledcích zletilosti bývá příčinou řady zbytečných sporů i komplikací,“ dodala Floriánová.
Podnikat ano, řídit auto ne
Nezletilí mohou žádat soud o předčasné nabytí plné svéprávnosti od roku 2014. Žadateli musí být minimálně 16 let a musí prokázat, že je schopen sám sebe živit a obstarat si své záležitosti. Souhlasit s tím musí zákonný zástupce.
I přes získání zletilosti zůstávají určitá omezení. Například na pití alkoholu nebo řízení auta si i zplnoletnění musí počkat až do osmnácti let.