Bouře způsobily výpadky elektřiny. Dětský tábor zasáhl blesk

Českem během večera a noci přecházely bouřky doprovázené přívalovým deštěm a někde i kroupami. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře šest lidí po zásahu bleskem. Dospělého muže, který byl po úderu krátce v bezvědomí, transportoval vrtulník. Pět dětí pak do nemocnice převezly sanitky ve stabilizovaném stavu. Počasí způsobilo komplikace na silnicích i železnicích. Podle energetické skupiny ČEZ byly kvůli bouřkám tisíce domácností bez proudu.
„Muž středního věku byl po zásahu sekundárním bleskem krátce v bezvědomí. Zasahující lékař u něj zjistil na kůži stopy po zásahu. Po vyšetření a zajištění žilního vstupu byl pacient za nepřetržité monitorace vitálních funkcí letecky transportován na oddělení urgentního příjmu českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.
Podle záchranářů blesk udeřil do stromu a odtud zasáhl sekundární výboj pět dětí a dospělého ve stanech. Muž zůstává v českobudějovické nemocnici na pozorování a podle ředitele nemocnice Michala Šnorka je stabilizovaný.
„Muž byl krátce v bezvědomí. Monitorovali jsme ho na místě kvůli možným srdečním arytmiím. Měl na sobě typické znaky, které mívají lidé zasaženi bleskem nebo elektrickým proudem,“ popsal lékař Vojtěch Míra, který na místě zasahoval. Dodal, že v místech vstupu a výstupu výboje vznikají na kůži takzvané Lichtenbergovy obrazce, červené stromovité či kapradinové vzory. Většinou ale postupně zmizí.
Lékař dále uvedl, že muž by neměl mít trvalé následky. Případy, kdy blesk zasáhne člověka, jsou dle něj velmi vzácné. „Mohou z praxe říct, že tvoří jen velmi malý zlomek našich výjezdů. Bavíme se o desetinách procenta,“ dodal Míra.
Kvůli stejnému důvodu záchranáři ošetřili i pět nezletilých, jejich stav byl lepší. Děti ve věku od deseti do patnácti let byly převezeny do jindřichohradecké nemocnice. „V současné době jsou hospitalizovány na dětském oddělení na jednotce intenzivní péče a jsou ve stabilním stavu. U jednoho dítěte jsme zaznamenali menší popáleninu na dolní končetině. Děti nejsou v ohrožení života,“ popsal ve středu ráno ředitel nemocnice Vít Lorenc.
Hasiči pomáhali s transportem zasažených a poskytovali krizovou intervenci. „Jednalo se o tábor, kde jsou s dětmi i jejich rodiče, tudíž ti, kterých se událost týká, o situaci vědí. Reagujeme na obavy rodičů, kteří své děti aktuálně mají na táborech právě na Jindřichohradecku,“ sdělila jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová.
Výpadky elektřiny hlavně ve východních a středních Čechách
Noční bouřky způsobily výpadky zejména v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a také na Vysočině. Kolem 1:00 bylo bez proudu 10 500 domácností zejména na Pardubicku, Chrudimsku a Rychnovsku, ze třinácti poruch na vedení vysokého napětí jich bylo sedm v Pardubickém kraji. Energetici výpadky postupně odstraňovali, kolem 2:00 na východě Čech elektřinu nemělo zhruba 4500 míst a k 9:00 pak stovky.
Nové výpadky ale způsobily ranní bouřky. Z 9800 odběrných míst bez proudu k 9:00 bylo zhruba 7500 ve Středočeském kraji a tisícovka v Libereckém kraji. „Jsme v terénu, pracujeme na obnovení dodávek,“ řekla mluvčí energetické společnosti ČEZ Soňa Holingerová. Předpokládá, že všechna odběrná místa budou zpátky připojená během dne.
Problémy na železnici
Noční bouřky způsobily komplikaci také na silnicích a železnici. Porucha zabezpečovacího zařízení omezovala například ráno provoz na železniční trati mezi Prahou a Benešovem. Problémy byly po noční bouřce v úseku mezi Uhříněvsí a Strančicemi, vlaky jezdily po jedné koleji. Po 9:00 začaly opět jezdit po dvou kolejích, řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
S komplikacemi a až půlhodinovým zpožděním museli cestující ráno počítat i na trati Blatno u Jesenice-Rakovník.