Nová pravidla přinesla rekordní počet úředních změn pohlaví


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24

Za uplynulých dvanáct měsíců si v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích devět let dohromady. Počet výrazně vzrostl po 1. červenci 2025, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa.

Ve druhé polovině loňského roku, kdy začala platit nová pravidla, si lidé úředně změnili pohlaví v 955 případech. Letos do konce června pak přibylo dalších 442 změn. „Po 1. 7. 2025, to jest od data, od kterého umožňuje právní řád České republiky realizovat změnu pohlaví bez chirurgického zákroku, došlo k rapidnímu nárůstu v počtu změn pohlaví fyzických osob,“ popsala mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Před úpravou pravidel přitom ministerstvo od ledna do června loňského roku evidovalo jen devadesát úředních změn pohlaví. A za předchozích devět let, tedy od roku 2016 do konce roku 2024, jich bylo celkem 1052. Ministerstvo vychází z údajů z evidence obyvatel a do statistik zahrnuje všechny úřední změny pohlaví bez ohledu na to, jestli jim předcházel chirurgický zákrok.

Chirurgická tranzice

Zatímco úřední změnu pohlaví už od loňského července není nutné podmiňovat operací, lidé, kteří chtějí podstoupit chirurgické zákroky v rámci tranzice, dál procházejí zdravotní péčí a jejich případy posuzuje odborná komise ministerstva zdravotnictví. Výraznější změnu v počtu těchto pacientů ale ministerstvo neeviduje. „Chirurgickou změnou pohlaví prošlo v posledních třech letech každoročně přes 250 osob,“ uvedl už v lednu pro ČT Martin Novotný z odboru komunikace resortu zdravotnictví.

Od 1. července 2025 lidé mohou úředně změnit pohlaví bez chirurgického zákroku i hormonální léčby. Nová pravidla navázala na rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil povinnou operaci jako nepřiměřený zásah do tělesné integrity. Matričnímu úřadu nově stačí potvrzení od sexuologa. Úřad pak má třicet dní na to, aby žadateli vydal nový rodný list se změnami v příslušných kolonkách.

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