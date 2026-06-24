Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Evropským městům podle nové zprávy evropské ekologické organizace Transport & Environment hrozí, že do roku 2040 přijdou o tisíce parkovacích míst. Důvodem je zvětšování nových aut a dominance SUV v prodejích.

Zpráva odhaduje, že pokud bude současný trend větších vozidel pokračovat, evropská města přijdou o osm a půl až čtrnáct procent dostupných parkovacích míst v ulicích.

Podle zprávy by Londýn mohl do roku 2040 přijít až o 118 tisíc parkovacích míst, Berlín až o 117 tisíc, Řím až o 95 tisíc, Madrid až o 41 tisíc, Varšava až o 17 tisíc a Paříž až o 12 tisíc míst.

Studie ukazuje, že od roku 2000 se průměrná délka nových aut zvyšuje o 1,2 centimetru ročně, zatímco jejich šířka a výška rostou přibližně o 0,5 centimetru ročně. Jak zpráva upozorňuje, automobilky postupně ustupují od menších modelů, protože větší vozy jim přinášejí vyšší marže.

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Obavy o bezpečnost silničního provozu

Zpráva upozorňuje i na možné dopady rostoucí velikosti vozidel a zdůrazňuje její vliv jak na parkování, tak na bezpečnost silničního provozu. Odhaduje, že pokud bude tento trend pokračovat, mohlo by mezi lety 2026 a 2040 na evropských silnicích zemřít dalších 2500 dospělých a 79 dětí.

Zvláštní obavy vyvolává rostoucí výška kapoty, která má podle odhadů do roku 2040 dosáhnout v průměru 86,2 centimetru. Odborníci upozorňují, že děti jsou vystaveny vyššímu riziku vážného zranění nebo úmrtí, protože při srážce je vozidlo častěji zasáhne do oblasti hlavy nebo hrudníku.

Zpráva rovněž odhaduje, že do roku 2040 by mohl počet dětských chodců usmrcených při dopravních nehodách vzrůst kvůli pokračujícímu zvětšování vozidel o čtyřicet procent.

Návrhy na omezení nadměrně velkých vozidel

Evropská federace pro dopravu a životní prostředí navrhuje zavedení evropských standardů pro rozměry nových vozidel. Mimo jiné doporučuje, aby auta prodávaná od roku 2036 měla maximální výšku kapoty 85 centimetrů a maximální šířku 1,92 metru.

Zároveň navrhuje reformu registračních a silničních daní tak, aby odrazovaly od nákupu nadměrně velkých vozidel. Doporučuje také navázat poplatky za parkování na velikost a hmotnost konkrétního vozu a podporovat používání malých elektromobilů o délce do 4,2 metru.

Zpráva rovněž vyzývá organizaci Euro NCAP (konsorcium provádějící u aut nárazové zkoušky, pozn. red.), aby do hodnocení bezpečnosti zařadila nové testy posuzující viditelnost malých dětí z místa řidiče. Cílem je snížit rizika pro nejzranitelnější účastníky silničního provozu.

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Článek od ERTNews, poprvé byl publikován 24. června 2026, 10:15 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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