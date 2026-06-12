Policie varuje před chybami při přepravě dětí. Kampaň radí, jak se jich vyvarovat


před 46 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Při cestování s dětmi v autě se lidé podle policistů stále dopouštějí závažných chyb. Používají nevyhovující autosedačky, děti připoutávají nesprávně a v některých případech je nepřipoutávají vůbec. Tým silniční bezpečnosti složený z policistů a dopravních odborníků proto představil kampaň Cestujte s dětmi bezpečně, která má v této oblasti vzdělávat. Před sezonou dovolených je také dobré mít na paměti, že pravidla pro přepravu dětí v jiných evropských zemích se mohou lišit od těch platných v tuzemsku.

Emily bylo pouhých šest měsíců, když ji letos v únoru matka vezla z vyšetření kyčlí. Jejich auto ale na křižovatce nedostalo přednost v jízdě. „Mladý řidič jel navíc nepřiměřenou rychlostí, takže se tomu nedalo nijak vyhnout a náraz byl opravdu silný,“ popsala dívčina matka Eva Nesvačilová.

Srážka se naštěstí obešla bez následků na zdraví i díky tomu, že miminko bylo správně usazené v dětské autosedačce. Nesvačilová si nechala vše vysvětlit při jejím nákupu, navíc sledovala také instruktážní videa. „Po té nehodě kontroluji vše dvakrát – správné zapnutí, umístění, vypnutý airbag. Dokonce se za volantem ještě otáčím, abych si vše znovu zkontrolovala,“ řekla.

Děti neměly sedačku ani pásy

Povinnost vozit děti v autosedačce platí v Česku už dvacet let. Přesto policie loni zaznamenala téměř 19 500 případů, kdy děti nebyly zajištěny ani dětským zádržným systémem, ani bezpečnostními pásy. V letech 2016 až 2025 se podle dat policie stalo 39 012 nehod, při kterých byly spolujezdci v autech děti do čtrnácti let. Zemřelo při nich 73 dětí a dalších 319 utrpělo těžká zranění.

„Není horší dopravní nehoda, ke které můžete vyjíždět, než taková, při níž zemřelo dítě. Jsou to skutečně velmi nepříjemné a traumatizující situace i pro samotné policisty,“ zdůraznil ředitel dopravní policie Michal Hodboď. Policisté se podle něj setkávají s tím, že rodiče rizika podceňují i přesto, že děti jsou odkázány na rozhodnutí dospělých.

  • nedotažený isofix základny či sedačky 
  • madlo takzvaného vajíčka není v poloze vzhůru 
  • přesun z vajíčka do pokračovací sedačky příliš brzy 
  • nevypnutý airbag na předních sedadlech u protisměru 
  • podceňování používání zádržných systémů

zdroj: Cestujte s dětmi bezpečně

Správná volba sedačky, umístění a připoutání dítěte

Nejde však jen o posazení dítěte do autosedačky. Ta musí být vhodně a korektně zvolená i umístěná a dítě v ní musí být správně připoutáno.

Z průzkumu agentury Ipsos, který si organizátoři kampaně nechali vypracovat, vyplynulo, že velká část dospělých při přepravě dětí chybuje. Až 45 procent respondentů nepovažuje za problém přepravovat dítě v zimní bundě, 67 procent nevnímá jako rizikové předčasné otočení dítěte po směru jízdy. Sedmnáct procent dotázaných vozí děti ve vajíčku po směru jízdy a pětina přiznala, že při krátké jízdě někdy ratolest nepřipoutá vůbec.

Volné pásy nechrání

Impulzem ke vzniku kampaně byly dle Markéty Novotné z Týmu silniční bezpečnosti nejen výsledky tohoto průzkumu, ale také vlastní zkušenosti.

„Rodiče se dopouštějí celé řady chyb. Například v novorozenecké sedačce, ve které mohou děti cestovat až do dvou let, je potřeba správně nastavit ramenní chrániče a pásy tak, aby se síla při nárazu správně rozložila. Volné pásy dítě neochrání, proto je musíme dostatečně dotáhnout. Správně utažené jsou tehdy, když se pod ně vejdou pouze dva prsty, nikoliv celá ruka,“ popsala Novotná.

V Česku zákon o silničním provozu stanoví, že každé dítě s tělesnou hmotností do 36 kilogramů a výškou do 150 centimetrů smí cestovat pouze v autosedačce. Za nepoužití dětského zádržného systému hrozí řidiči pokuta na místě ve výši 1500 až 2000 korun a čtyři trestné body.

Omezená životnost sedaček

Podle vedoucího Besipu Tomáše Neřolda není ale důležité řídit se pouze tím, co ukládá zákon, ale snažit se zajistit dětem co nejvyšší míru bezpečí. Sdělil například, že by děti měly jezdit proti směru jízdy co nejdéle, aby se snížilo riziko zranění při nárazu.

Novotná také upozornila, že autosedačky mají omezenou životnost, kterou ovlivňuje i střídání teplot v autě během roku. Rizikem je dle ní také pořízení sedačky z druhé ruky. „Pokud byla po dopravní nehodě, může vizuálně vypadat v pořádku, ale uvnitř mohlo dojít k mikrotrhlinám,“ přidala konkrétní příklad.

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Cestování s dětmi

Pravidla se liší stát od státu

Podle Týmu silniční bezpečnosti se pravidla pro používání autosedaček v různých evropských zemích liší. Například v Chorvatsku, kam autem na dovolenou míří každoročně řada Čechů, nesmějí děti mladší dvanácti let sedět vedle řidiče na předním sedadle. Výjimku tvoří ty do dvou let věku cestující ve vajíčku s vypnutým airbagem. Pro děti do pěti let je povinná autosedačka, dětem mezi pátým a dvanáctým rokem věku postačí bezpečnostní pás a podsedák.

Ve Slovinsku musí dítě do výšky 150 centimetrů, ať už sedí vpředu nebo vzadu, používat dětský zádržný systém nebo bezpečnostní pás přizpůsobený jeho výšce. Děti do tří let musí být vždy usazeny ve vhodné autosedačce. V Rakousku musí být každé dítě mladší čtrnácti let a menší než 150 centimetrů přepravováno ve vhodném zádržném systému, a to na předních i zadních sedadlech.

V Bulharsku děti mladší dvanácti let a menší než 150 centimetrů nesmějí cestovat na předním sedadle a mohou jezdit pouze vzadu. Děti do tří let musí být přepravovány v autosedačce, pro starší děti není povinná, ale je doporučovaná. V Polsku musí být děti mladší dvanácti let a menší než 150 centimetrů přepravovány pouze ve schváleném dětském zádržném systému.

Rady pro výběr autosedačky

Zakladatel společnosti Cybex Martin Poš uvedl, že i ta nejlepší technologie funguje pouze tehdy, je-li správně používána. Při výběru autosedačky by měli rodiče využívat výsledky nezávislých testů, například německého autoklubu ADAC nebo českého dTestu. Sedačku by ideálně lidé neměli kupovat on-line, ale vzít dítě s sebou, aby si ji mohlo vyzkoušet.

Upozornil také, že nové moderní auto samo o sobě vyšší bezpečnost nezaručuje. „Největší zárukou bezpečnosti jsou rodiče, kteří si přečtou návod k použití autosedačky, správně ji nainstalují a správně dítě připoutají,“ řekl Poš.

Kampaň Cestujte s dětmi bezpečně

Součástí kampaně Cestujte s dětmi bezpečně, kterou financoval Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů, je pět televizních spotů, další vzdělávací videa, vizuály i stánek na čtrnácti akcích po celé republice.

Návštěvníci si zde budou moci vyzkoušet simulátor nárazu s figurínou, který ukáže, co náraz s dítětem udělá. Kampaň bude probíhat také na sociálních sítích. Partnery projektu jsou policie, Besip, Platforma Vize 0 a další organizace.

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