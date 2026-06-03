Jak předejít nevolnosti při cestování? Pomůže plánování, přestávky i prostředí

Cestovní nevolnost dokáže znepříjemnit dovolenou dětem i dospělým. Podle lékaře Jana Davida z Kliniky dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy lze většině potíží předejít správnou přípravou cesty, pravidelnými přestávkami i vhodně zvolenou zábavou. Pomoci mohou také léky nebo přípravky se zázvorem.
Kinetóza vzniká tehdy, když mozek dostává protichůdné informace o pohybu. Nastává ve chvíli, kdy vnitřní ucho, které zajišťuje vnímání rovnováhy, hlásí pohyb, ale oči ho nepotvrzují. Jinými slovy vzniká při činnostech, během kterých člověk nesleduje okolní pohyb, například při čtení nebo sledování obrazovky.
„To se může podílet právě na rozvoji různých příznaků, jako jsou nevolnost, pocity na zvracení nebo samotné zvracení. Mohou se objevit i další doprovodné příznaky, například bolesti hlavy, zvýšené pocení nebo slinění,“ popsal Jan David z Kliniky dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Proto podle lékaře není vhodné během jízdy používat tablet, mobilní telefon ani číst knížku, protože právě to může nevolnost vyvolat. „Důležitá je příprava. Nesmíme cestování podcenit a je potřeba připravit se nejen z hlediska zábavy. Je vhodné najít alternativu k tabletu, například vymyslet hru, při které si budeme povídat, nebo pustit zajímavý příběh k poslechu,“ řekl lékař.
Přestávky a čerstvý vzduch
Nevolnost může zhoršit také nevhodně nastavená klimatizace nebo špatně větrané prostředí. „Je dobré vyvětrat, snížit teplotu, nebo nejlépe zastavit a uvést dítě do klidové polohy. Ve většině případů na čerstvém vzduchu nebo při nižší teplotě dojde ke zlepšení stavu a po nějaké době je možné v cestě pokračovat,“ vysvětlil. Podle něj je také důležité, aby dítě nebylo hladové ani přejezené, dodržovalo pitný režim a sedělo po směru jízdy.
Pravidelné zastávky jsou podle lékaře klíčem k příjemnějšímu cestování. „Ve většině případů lze cestu bez větších problémů zvládnout, pokud ji rozfázujeme a během ní zařadíme přestávky,“ poznamenal.
Kinetóza postihuje přibližně dvě až sedm procent dětí, nejčastěji v batolecím, předškolním a školním věku.
Kdy pomohou léky
Před cestou je možné užít také léky proti kinetóze. „Je ale potřeba si uvědomit, že léky bývají věkově omezené. Ty nejčastěji používané jsou vhodné až pro děti od dvou let,“ upozornil lékař.
K dispozici jsou také volně prodejné přípravky se zázvorem, které mohou zmírnit nevolnost a pocity na zvracení. Často mají podobu lízátek nebo bonbonů. „Je ale potřeba dát pozor na to, že například bonbony nejsou pro malé děti vhodné kvůli riziku vdechnutí,“ uvedl David.
Léky je podle něj vhodné podat s dostatečným předstihem, ideálně půl hodiny až hodinu před cestou. „Pokud lék podáváme až během cesty, účinek se většinou dostaví později a jeho efektivita je nižší,“ vysvětlil. Podání léků je podle něj možné během delší cesty opakovat.