Netanjahu schválil a utajil zásah proti osadnickému násilí, píší izraelská média

Izraelská vláda v březnu schválila plán na boj proti násilí radikálních židovských osadníků vůči Palestincům na okupovaném Západním břehu. Píše to server Times of Israel (ToI) s odkazem na zprávu stanice Channel 13. Premiér Benjamin Netanjahu podle ní označil osadnické násilí za „metastázující rakovinu“. Nakonec ale plán i zmiňovanou kritiku z politických důvodů nařídil utajit, píší izraelská média.
Během projednávání této otázky označil izraelský premiér násilí páchané na Palestincích na Západním břehu za „metastázující rakovinu“, uvedla stanice Channel 13 s odvoláním na údajný oficiální zápis z této diskuse.
Kabinet údajně schválil plány, které zahrnovaly finanční sankce proti násilné izraelské mládeži žijící na kopcích na okupovaném Západním břehu. Název plánu měl být biblický verš „Odvraťte se od zlého a čiňte dobro“ – přičemž první část znamenala odstranění extremistického násilí, zatímco druhá část se vztahovala k rozšiřování osad, informoval ToI.
Plány schválené vládou nebyly zveřejněny z politických důvodů, přičemž Netanjahu a další blíže neurčení ministři si přáli, aby zůstaly utajeny, uvedl Channel 13 s odvoláním na nejmenované izraelské zdroje. Šéf kontrarozvědky Šin Bet David Zini a další bezpečnostní představitelé naopak chtěli informace zveřejnit v domnění, že by to mohlo přispět k omezení násilí. Kabinet to ale odmítl, tvrdí televize.
Realizace plánu je nejasná
Zpráva neuvádí, zda byl plán realizován. Nebyly zveřejněny ani žádné aktuální údaje o tom, zda počet útoků od března poklesl, ale zprávy v médiích nezmiňují, že by došlo v tomto ohledu k útlumu, podotýká ToI.
V reakci na zprávu kancelář premiéra pro Channel 13 uvedla: „Postoj premiéra je jasný: nacionalistické zločiny v Judeji a Samaří jsou závažným jevem způsobeným malou hrstkou lidí, kteří ve světě způsobují obrovské škody Státu Izrael, a musíme je vykořenit u zdroje,“ sdělila Channel 13 Netanjahuova kancelář, jež použila biblický název Západního břehu.
„Tento jev způsobuje nesmírný zármutek osadnické veřejnosti v Judeji a Samaří, zákony dodržujícím občanům, kteří drží naši půdu a hrdinně slouží v řadách izraelských obranných sil,“ dodal úřad, aniž by zprávu popřel.
Netanjahu loni v prosinci prohlásil, že za násilím stojí jen asi sedmdesát mladých osadníků, kteří podle něj ani nepocházejí ze Západního břehu. Začátkem tohoto měsíce ale už hovořil o „150 mladistvých delikventech“, kteří byli podle něj „přivedeni na Západní břeh Jordánu“.
Vládní podpora
Aktivisté přímo na místě však uvádějí, že za těmito útoky stojí Izraelci, kteří za poslední tři roky založili v rekordním počtu nelegální osady po celém Západním břehu. Netanjahuova vláda, v níž působí krajně pravicové a nacionalistické strany, těmto divokým osadám poskytuje významné finanční prostředky i ochranu, což kritici označují za nástroj k vyvlastňování palestinské půdy. O krytí ze strany úřadů hovoří i nedávná zpráva komise OSN.
Palestinská samospráva spravuje pouze části Západního břehu, který Izrael okupuje a osidluje od jeho obsazení za války v roce 1967. Od vypuknutí války v Pásmu Gazy v roce 2023 je oblast, kde žijí asi tři miliony Palestinců a půl milionu Izraelců, sužována raziemi izraelské armády, násilnými útoky židovských osadníků a rozšiřováním osad, které jsou v rozporu s mezinárodním právem. Osady navíc územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát.
Izrael se už dříve dostal pod palbu kritiky za to, že v případech násilí páchaného osadníky jen zřídka provádí zatýkání, přičemž obžaloby a odsouzení jsou ještě méně časté. Údaje Šin Betu z počátku letošního roku ukázaly, že oběťmi teroristických útoků na Západním břehu se stalo třikrát více Palestinců než Židů.
Izraelská armáda loni zaznamenala 867 případů nacionalistické kriminality a násilí páchaného osadníky. V roce 2024 to bylo 682 incidentů.
Podle dat palestinské samosprávy od útoku Hamásu na židovský stát v říjnu 2023 osadníci či izraelští vojáci zabili na Západním břehu nejméně 1087 Palestinců, včetně 71 letošních obětí, a to jak ozbrojenců, tak i civilistů. Při palestinských útocích či izraelských vojenských operacích bylo podle AFP ve stejném období na Západním břehu zabito nejméně 46 Izraelců.
Evropská unie již uvalila na některé násilné a extremistické osadníky a jejich organizace sankce.