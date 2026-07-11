Palestinci se na Západním břehu brání agresi izraelských osadníků svépomocí

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Palestinci na okupovaném Západním břehu Jordánu často čelí útokům izraelských osadníků a uchylují se k vytváření domobran. Na okraji Sindžilu místní v noci hlídkují s baterkou v ruce nebo v autech a sledují, zda spatří útočící osadníky. „Pokud se přiblíží k domům, konfrontujeme je. Rozešleme varování do WhatsAppové skupiny. Sami je nezastavíme, jsou to i ostatní obyvatelé, kteří je zastaví,“ popisuje člen dobrovolné hlídky Fadi Alwan.
Po začátku války v Gaze v říjnu 2023 zabili osadníci v Sindžilu tři Palestince. Ničit a vypalovat domy zkoušeli každodenně. Od ustavení hlídek počet útoků výrazně klesl. Izraelská vláda schválila pro Západní břeh výstavbu stovek nových osad. Reportáž ze Sindžilu připravila pro Horizont ČT24 Milada McGrathová.