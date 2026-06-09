Násilí osadníků proti Palestincům roste, mají krytí úřadů, píše komise OSN


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK, OSN

V roce 2025 dále rostlo násilí židovských osadníků proti Palestincům na okupovaných územích. Uvádí to mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území a Izrael. Osadníci se mohou spolehnout na podporu izraelské vlády, kde sedí jim naklonění ministři, i na krytí izraelské armády a úřadů.

Podle komise židovští osadníci v loňském roce zabili šest Palestinců a více než osm stovek jich zranili. To je ve srovnání s rokem 2024 více než dvojnásobný nárůst. OSN dodala, že od roku 2023 rostou počty skupinových útoků na palestinské vesnice a města, kdy útočníci podpalují majetek Palestinců a fyzicky na ně útočí. Osadníci jsou často ozbrojení a v doprovodu izraelských bezpečnostních sil.

Židovské osady velká část zahraničních zemí považuje z hlediska mezinárodního práva za nelegální. Osadníkům se však od izraelské vlády dostává přímé i nepřímé podpory. Osadníci se navíc mohou spolehnout na krytí ze strany armády a benevolentního přístupu izraelské justice k jejich činům.

Zpráva mezinárodní vyšetřovací komise OSN
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„Rostoucí účast izraelských bezpečnostních složek na útocích osadníků vede k faktickému smazání rozdílu mezi osadníky a vojáky,“ poukazuje zpráva. Podle ní k tomu přispělo i to, že armáda do některých svých složek nabrala velký počet osadníků.

Izraelské bezpečnostní složky se tak podle zprávy staly spíše „štítem pro násilí osadníků než ochranou obyvatel na okupovaném území“. Osadníci se mohou při útocích spolehnout na beztrestnost, která je výsledkem neaktivity policie a nedostatků izraelské justice. Naopak Palestinci, kteří se snaží bránit například házením kamenů, jsou izraelskými složkami často líčeni jako teroristé.

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Izraelští vojáci v Hebronu

„Jen gesta“, hodnotí OSN zásahy úřadů

Občasné zásahy izraelských úřadů proti osadníkům a jejich aktivitám se podle zprávy jeví „spíše jako symbolická gesta než skutečná snaha vyřešit problém“. Izrael k nim přistupuje obvykle pod mezinárodním tlakem. Podle zprávy se židovští osadníci netají tím, že jejich cílem je vyhnání Palestinců.

Podle závěrů komise izraelské státní složky a násilní osadníci usilují o totožné strategické cíle, a sice „o upevnění izraelských osad, anexi palestinského území a vysídlení Palestinců z jejich země“. Izraelští vládní politici naopak tvrdí, že nechtějí Židům bránit v žití na území jejich dávných předků.

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Zpráva také poukazuje na to, že v roce 2025 ozbrojení Palestinci zabili na okupovaných území a v Izraeli nejméně dvanáct izraelských civilistů a dalších nejméně 83 zranili. Údaj ale není kompletní za celý rok 2025. V některých případech útoky proti izraelským civilistům mohly představovat válečné zločiny, poukazuje zpráva.

Podle komise útoky proti izraelským civilistům vzrostly po 7. říjnu 2023, kdy ozbrojenci teroristického hnutí Hamás a dalších palestinských organizací zabili na izraelském území 809 civilistů a 251 zavlekli do Pásma Gazy jako rukojmí.

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