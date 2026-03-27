Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Vládní Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána před dubnovými volbami do parlamentu čelí obvinění z masového kupčení s hlasy, píše server BBC News s odkazem na dokumentární film s názvem Cena hlasu. Snímek nezávislých tvůrců dlouhodobě mapoval praktiky, které nyní v průzkumech zaostávající strana používá ke zvrácení výsledků. Představitelé Fideszu obyvatelům maďarských žup prý nabízí třeba peníze, práci, potřebné léky nebo nelegální drogy.
Dokument nezávislí filmaři a reportéři uvedli ve čtvrtek v budapešťském kině a na platformě YouTube. Jejich investigace trvala půl roku.
Film podle BBC tvrdí, že kupování hlasů se týká 53 ze 106 maďarských jednomandátových volebních obvodů, přičemž jde o až šest set tisíc voličů. Potenciálně toto číslo představuje desetinu očekávané volební účasti, píše server. Právě přinejmenším o tento rozdíl Fidesz dle průzkumů zaostává za opoziční stranou Tisza, údaje se však napříč agenturami velmi liší.
Všechna manipulacemi dotčená místa jsou venkov nebo maloměsta, jejichž součástí je i početná a často velmi chudá romská komunita. Právě tyto lokality od roku 2010 podle BBC totiž stále více ovládá Fidesz, respektive jeho starostové.
O tom, že letošní volby „musí vyhrát starostové“, v Budapešti před shromážděním zastupitelstev Orbán hřímal v lednu, připomíná BBC. „Rozhodne to, zda se zapojíte. Pokud ano, vyhrajeme. Pokud ne, nevyhrajeme,“ pronesl.
Jeho slova podle serveru v snímku doplňují rozhovory s asi dvaceti osobnostmi ze čtrnácti maďarských žup z devatenácti napříč zemí. Z výpovědí vyplývá, že za volebními manipulacemi stojí vedoucí představitelé Fideszu.
Peníze, odvoz do volební místnosti, léky a vyhrožování
„Nejprve jsme si mysleli, že klíčovým prvkem procesu je kupování hlasů. Pak nám ale došlo, že peníze jsou jen třešničkou na dortu. Klíčovým slovem je zde závislost a zranitelnost,“ řekl BBC tvůrce dokumentu Aron Timar.
Film mapuje mimo jiné příběh vesnice, jejíž starosta za Fidesz zároveň pracuje jako okresní lékař pro spádovou oblast 32 municipalit. Pacienti se z toho důvodu obávají, že když nebudou volit jeho stranu, nedostanou předepsané léky.
Předmětem směny je podle dotazovaných i dřevo na topení, které se ale rozdává jen voličům Fideszu.
Další popsanou manipulační praktikou je pak podle BBC poskytování aut a minibusů pro odvoz do volební místnosti. Někteří voliči také předstírají negramotnost, aby za plentu mohli s doprovodem. Běžným postupem je však fotografování „toho správného“ hlasovacího lístku jako důkazu.
Ve snímku anonymně vystupuje sloužící policista, který tvrdí, že výměnou za hlas se hojně nabízejí peníze. Podle BBC jde obvykle o 50 až 60 tisíc forintů, což dá v přepočtu kolem 3,5 tisíce korun. V obcích s přídavkem na dítě ve výši ani ne tisíc korun je to tak značná suma.
Kromě již zmíněného přichází rovněž obvinění, že vládnoucí strana si voličskou přízeň kupuje výměnou za levnou a vysoce návykovou drogu crack. Po této dostupnější variantě kokainu sahají hlavně nejchudší vrstvy, Maďarsko má však jednu z nejpřísnějších antidrogových politik v Evropě a užívání postihuje.
Dokumentem zmapovaným případem je dle britské stanice také kandidát v jedné z obcí, kterému úřad na ochranu dětí vyhrožoval, že pokud kandidaturu nestáhne, dítě mu z péče vezme.
Jen další z pokusů o ovlivnění výsledku
Obvinění z kupčení s hlasy se v Maďarsku vyskytla už dříve, ale šlo spíš o lokální případy, kde nebyl patrný tak markantní možný vliv na výsledek, píše BBC. Stanice žádala o reakci maďarské ministry i tisková oddělení vlády, ministerstva vnitra a policie. Vyjádření ale přišlo jen od šéfa resortu pro veřejnou správu a regionální rozvoj Tibora Navracsicse, jenž uvedl, že pokud došlo k pochybení, má to řešit vnitro. Konkrétní věci z filmu komentovat nechtěl.
BBC také připomíná, že celou kampaň Fideszu provází takřka každodenní tvrzení o tom, že spravedlivé hlasování naruší domácí i zahraniční spiknutí. Pátému vítězství Orbána v řadě se podle něj snaží zabránit Ukrajina i Evropská unie.
Naopak nezávislá média a Tisza tvrdí, že o vítězství Fideszu usiluje Rusko. Americký deník Washington Post například informoval o údajném návrhu ruské zahraniční rozvědky na zinscenování pokusu o atentát na Orbána.