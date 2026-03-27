Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy


před 36 mminutami|Zdroj: BBC

Vládní Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána před dubnovými volbami do parlamentu čelí obvinění z masového kupčení s hlasy, píše server BBC News s odkazem na dokumentární film s názvem Cena hlasu. Snímek nezávislých tvůrců dlouhodobě mapoval praktiky, které nyní v průzkumech zaostávající strana používá ke zvrácení výsledků. Představitelé Fideszu obyvatelům maďarských žup prý nabízí třeba peníze, práci, potřebné léky nebo nelegální drogy.

Dokument nezávislí filmaři a reportéři uvedli ve čtvrtek v budapešťském kině a na platformě YouTube. Jejich investigace trvala půl roku.

Film podle BBC tvrdí, že kupování hlasů se týká 53 ze 106 maďarských jednomandátových volebních obvodů, přičemž jde o až šest set tisíc voličů. Potenciálně toto číslo představuje desetinu očekávané volební účasti, píše server. Právě přinejmenším o tento rozdíl Fidesz dle průzkumů zaostává za opoziční stranou Tisza, údaje se však napříč agenturami velmi liší.

Všechna manipulacemi dotčená místa jsou venkov nebo maloměsta, jejichž součástí je i početná a často velmi chudá romská komunita. Právě tyto lokality od roku 2010 podle BBC totiž stále více ovládá Fidesz, respektive jeho starostové.

Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci
Předseda opoziční strany Tisza Péter Magyar

O tom, že letošní volby „musí vyhrát starostové“, v Budapešti před shromážděním zastupitelstev Orbán hřímal v lednu, připomíná BBC. „Rozhodne to, zda se zapojíte. Pokud ano, vyhrajeme. Pokud ne, nevyhrajeme,“ pronesl.

Jeho slova podle serveru v snímku doplňují rozhovory s asi dvaceti osobnostmi ze čtrnácti maďarských žup z devatenácti napříč zemí. Z výpovědí vyplývá, že za volebními manipulacemi stojí vedoucí představitelé Fideszu.

Peníze, odvoz do volební místnosti, léky a vyhrožování

„Nejprve jsme si mysleli, že klíčovým prvkem procesu je kupování hlasů. Pak nám ale došlo, že peníze jsou jen třešničkou na dortu. Klíčovým slovem je zde závislost a zranitelnost,“ řekl BBC tvůrce dokumentu Aron Timar.

Film mapuje mimo jiné příběh vesnice, jejíž starosta za Fidesz zároveň pracuje jako okresní lékař pro spádovou oblast 32 municipalit. Pacienti se z toho důvodu obávají, že když nebudou volit jeho stranu, nedostanou předepsané léky.

Předmětem směny je podle dotazovaných i dřevo na topení, které se ale rozdává jen voličům Fideszu.

Další popsanou manipulační praktikou je pak podle BBC poskytování aut a minibusů pro odvoz do volební místnosti. Někteří voliči také předstírají negramotnost, aby za plentu mohli s doprovodem. Běžným postupem je však fotografování „toho správného“ hlasovacího lístku jako důkazu.

Orbán v průzkumech prohrává. Pomoci mu může volební systém, který sám upravil
Maďarský premiér Viktor Orbán, 15. března 2026

Ve snímku anonymně vystupuje sloužící policista, který tvrdí, že výměnou za hlas se hojně nabízejí peníze. Podle BBC jde obvykle o 50 až 60 tisíc forintů, což dá v přepočtu kolem 3,5 tisíce korun. V obcích s přídavkem na dítě ve výši ani ne tisíc korun je to tak značná suma.

Kromě již zmíněného přichází rovněž obvinění, že vládnoucí strana si voličskou přízeň kupuje výměnou za levnou a vysoce návykovou drogu crack. Po této dostupnější variantě kokainu sahají hlavně nejchudší vrstvy, Maďarsko má však jednu z nejpřísnějších antidrogových politik v Evropě a užívání postihuje.

Dokumentem zmapovaným případem je dle britské stanice také kandidát v jedné z obcí, kterému úřad na ochranu dětí vyhrožoval, že pokud kandidaturu nestáhne, dítě mu z péče vezme.

Jen další z pokusů o ovlivnění výsledku

Obvinění z kupčení s hlasy se v Maďarsku vyskytla už dříve, ale šlo spíš o lokální případy, kde nebyl patrný tak markantní možný vliv na výsledek, píše BBC. Stanice žádala o reakci maďarské ministry i tisková oddělení vlády, ministerstva vnitra a policie. Vyjádření ale přišlo jen od šéfa resortu pro veřejnou správu a regionální rozvoj Tibora Navracsicse, jenž uvedl, že pokud došlo k pochybení, má to řešit vnitro. Konkrétní věci z filmu komentovat nechtěl.

BBC také připomíná, že celou kampaň Fideszu provází takřka každodenní tvrzení o tom, že spravedlivé hlasování naruší domácí i zahraniční spiknutí. Pátému vítězství Orbána v řadě se podle něj snaží zabránit Ukrajina i Evropská unie.

Orbán krátce před volbami mění taktiku, více vyjíždí mezi lidi
Maďarský premiér Viktor Orbán během volební kampaně

Naopak nezávislá média a Tisza tvrdí, že o vítězství Fideszu usiluje Rusko. Americký deník Washington Post například informoval o údajném návrhu ruské zahraniční rozvědky na zinscenování pokusu o atentát na Orbána.

Výběr redakce

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

12:54Aktualizovánopřed 24 mminutami
Evropané přesvědčují Rubia k ukončení války proti Íránu

Evropané přesvědčují Rubia k ukončení války proti Íránu

12:35Aktualizovánopřed 33 mminutami
Finále 33. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos

ŽivěFinále 33. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos

před 1 hhodinou
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

09:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

před 5 hhodinami
Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

Tajná operace měla „sundat“ opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

před 7 hhodinami
USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Evropané přesvědčují Rubia k ukončení války proti Íránu

K rychlému ukončení íránské války chtějí v pátek přesvědčit amerického ministra zahraničí Marka Rubia jeho kolegové z evropských zemí skupiny G7. Britská ministryně Yvette Cooperová před začátkem jednání uvedla, že chce hovořit také o roli, kterou v pomoci Íránu hraje Rusko. Šéf německé diplomacie Johann Wadephul prohlásil, že íránská válka nesmí ovlivnit podporu Ukrajiny. Rubio přiletěl do Francie s obtížným cílem vysvětlit spojencům americkou strategii v Íránu, proti níž má většina zemí námitky, napsala agentura AP.
12:35Aktualizovánopřed 33 mminutami

Uvázlá velryba se uvolnila z německé mělčiny

Velryba, která začátkem týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand, se v noci na pátek dokázala uvolnit. Podařilo se ji dostat do hlubšího koryta, které pro ni vyhloubil vodní bagr. Podle agentury DPA o tom informoval biolog Robert Marc Lehmann, který k mladému keporkakovi ve čtvrtek doplaval a snažil se ho ke korytu navést. Kytovec, jehož osud vyvolal v Německu obrovský zájem, ale ještě vyhráno nemá.
08:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ukrajina a Saúdská Arábie podepsaly dohodu o obranné spolupráci

Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je na návštěvě Saúdské Arábie. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí kontrakty, technologickou spolupráci a investice.
před 2 hhodinami

Meč, váza a útočná puška. Lukašenko v KLDR navazoval přátelství s Kimem

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko navštívil v minulých dnech Severní Koreu, kde se svým tamním protějškem Kim Čong-unem podepsal smlouvu o přátelství a spolupráci. Oba autokraté, kteří podporují ruskou válku proti Ukrajině, se naposledy setkali loni v září v Pekingu.
před 3 hhodinami

Španělka s paraplegií podstoupila eutanazii, kterou soudně napadal její otec

Pětadvacetiletá Noelia Castillová z Katalánska ve čtvrtek odpoledne po dlouhé právní bitvě proti otci a křesťanským aktivistům podstoupila eutanazii a zemřela podle svého přání, informovala španělská média, která případ bedlivě sledovala. Žena trpěla paraplegií po neúspěšném pokusu o sebevraždu, jíž podle serveru deníku El País předcházelo vyrůstání v dětských domovech a vícečetné znásilnění. Španělsko eutanazii umožňuje od roku 2021.
před 3 hhodinami

Při útoku levharta zemřel na Srí Lance český mnich

Třiačtyřicetiletého českého mnicha usmrtil v národním parku Kumana na Srí Lance levhart, napsal srílanský server Onlanka s odkazem na místní policii. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo, zastupitelský úřad je v kontaktu s rodinou zemřelého i s policií.
před 4 hhodinami

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
před 5 hhodinami
Načítání...