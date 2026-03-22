Orbán krátce před volbami mění taktiku, více vyjíždí mezi lidi


před 54 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Maďarské volby
Maďarský premiér Viktor Orbán v závěru kampaně výrazně mění dosavadní taktiku. Vedle tradičních uzavřených akcí nově vyráží i na veřejné mítinky v několika městech, podle kritiků i médií kvůli silné opozici reprezentované stranou Pétera Magyara. Ta dle průzkumů vede.

Kampaň v posledních dnech výrazně přitvrdila. Na mítincích obou hlavních rivalů se objevují i symboly, které byly dříve vnímány jako kontroverzní, například pochodně. Styl kampaně vládního Fideszu i opozičního hnutí Tisza se zároveň začíná sbližovat.

Lídr opozice Magyar politicky vyrostl při velkých demonstracích, které začal pořádat přesně před dvěma lety. I teď, v horké fázi kampaně, spoléhá dennodenně na setkávání s lidmi prostřednictvím veřejných akcí. Naopak Orbán dosud preferoval spíše uzavřená setkání s předem registrovaným publikem. Necelý měsíc před volbami ale předseda vlády oznámil sérii veřejných akcí napříč zemí.

Nejostřejší kampaň za poslední dekády

Podle některých analytiků jde o reakci na nepříznivý vývoj. „Musí to dělat, protože ztrácí. Lidé na internetu více tíhnou k opozici než k Fideszu a vláda na to reaguje,“ popsal reportér serveru 24.hu Zsolt Kerner.

Magyar si podle dostupných dat udržuje náskok zhruba deseti procentních bodů. Oba tábory přitom volí odlišná témata. Orbán zdůrazňuje zahraničněpolitické otázky a kritiku Ukrajiny. „Musíme si vybrat, kdo sestaví vládu. Já, nebo Zelenskyj?“ prohlásil na jednom z mítinků. Magyar naopak akcentuje domácí problémy, zejména ekonomiku a životní úroveň. „Soudruzi, je konec. Rusové, jděte domů!“ prohlásil na jednom ze svých vystoupení.

Vyhrocenost kampaně potvrzují i samotní voliči. Zatímco příznivci vlády zdůrazňují geopolitický rozměr voleb, podporovatelé opozice volají po systémové změně. Podle bývalého maďarského velvyslance v Česku Györgye Vargy jde o jednu z nejostřejších kampaní za poslední dvě dekády. „Od roku 2006, nebo dokonce od roku 2002, je to nejvyhrocenější kampaň,“ míní.

Výsledek voleb přitom podle analytiků přesáhne hranice Maďarska. Může totiž ovlivnit i další vývoj nacionálně-konzervativních a kritických politických proudů v celé Evropě.

Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

Slovinci volili parlament, výsledek bude těsný

Zbrojovka po požáru v Pardubicích očekává škody ve stamilionech

Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

Volby v Porýní-Falci dle prognóz vyhrála Merzova CDU, AfD mocně posílila

Vládní slib o nižší firemní dani možná padne. Schillerová preferuje zrychlení odpisů

Szijjártó během pauz při jednáních EU volal do Moskvy, tvrdí WP. Politik to popřel

Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

Socialista Emmanuel Grégoire v neděli s přehledem porazil konzervativní protikandidátku Rachidu Datiovou v soupeření o funkci pařížského starosty. Vyplývá to podle agentury Reuters z odhadů na základě částečných výsledků druhého kola komunálních voleb. Volební místnosti se zavřely ve 20:00. První kolo voleb se uskutečnilo před týdnem.
Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

Bavorské hlavní město Mnichov bude mít poprvé v dějinách primátora ze strany Zelených. Bude jím 35letý Dominik Krause, vyplývá z výsledků nedělního druhého kola komunálních voleb. Současný primátor města Dieter Reiter uznal porážku. Jeho sociální demokracie (SPD) vládla z radnice bavorské metropoli nepřetržitě od roku 1984. Lokální média označují výsledek za senzaci.
Slovinci volili parlament, výsledek bude těsný

V nedělních slovinských parlamentních volbách vede večer opoziční uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 29,02 procenta hlasů, následovaná liberálním Hnutím svoboda dosavadního premiéra Roberta Goloba s 27,97 procenta hlasů. Vyplývá to z částečných výsledků, které zveřejnila volební komise po sečtení 60 procent hlasů. V přepočtu na mandáty jde o poměr 29 ku 28 poslancům. V zemi také v neděli začalo platit omezení při tankování na benzinkách.
Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany židovského státu Jisra'el Kac v neděli dle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydali on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím. Zlikvidovány mají být i některé mosty. Náčelník generálního štábu izraelské armády později řekl, že Izrael zintenzivní cílené pozemní operace v Libanonu.
Volby v Porýní-Falci dle prognóz vyhrála Merzova CDU, AfD mocně posílila

Volby v německé spolkové zemi Porýní-Falc v neděli vyhrála Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze, dle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF získala 30,5 procenta hlasů. Dosud vládní sociální demokracie (SPD) skončila druhá se ziskem kolem 27 procent. Před pěti lety přitom volby jasně vyhrála s 35,7 procenta hlasů. Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba hodnotí jako podezřelou z krajně pravicových aktivit, získala dle prognóz pětinu hlasů. Výsledek z voleb před pěti lety tak více než zdvojnásobila. V Bavorsku se pro změnu konaly komunální volby.
Szijjártó během pauz při jednáních EU volal do Moskvy, tvrdí WP. Politik to popřel

Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie, tvrdí s odkazem na unijního bezpečnostního úředníka deník The Washington Post (WP). Dlouho jsme měli podezření, reagoval na zprávu polský premiér Donald Tusk. Szijjártó takové nařčení odmítl a označil ho za fake news. Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) považuje článek spíš za pokus poškodit vládnoucí maďarskou stranu Fidesz těsně před volbami. Tuzemští opoziční politici jsou zprávou WP naopak znepokojeni.
Za bezpečnost odpovídá i stát, tepal Červíček výrok Babiše. Vondráček se premiéra zastal

Nedělní debata moderovaná Martinem Řezníčkem se věnovala především požáru haly LPP Holdingu v Pardubicích. Senátor a bývalý policejní prezident Martin Červíček (ODS) kritizoval výrok premiéra Andreje Babiše (ANO), podle něhož si mají firmy zajišťovat bezpečnost především samy, zatímco předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) premiéra hájil a mluvil o nutnosti spolupráce. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib označil Babišův výrok za nehorázný. Vládní zmocněnec Filip Turek (za Motoristy) odmítl, že by kabinet v oblasti bezpečnosti něco zásadního zanedbal. Hosté diskuse se věnovali také tomu, kdo má Česko zastupovat na červnovém summitu NATO.
