Orbán krátce před volbami mění taktiku, více vyjíždí mezi lidi

Maďarský premiér Viktor Orbán v závěru kampaně výrazně mění dosavadní taktiku. Vedle tradičních uzavřených akcí nově vyráží i na veřejné mítinky v několika městech, podle kritiků i médií kvůli silné opozici reprezentované stranou Pétera Magyara. Ta dle průzkumů vede.
Kampaň v posledních dnech výrazně přitvrdila. Na mítincích obou hlavních rivalů se objevují i symboly, které byly dříve vnímány jako kontroverzní, například pochodně. Styl kampaně vládního Fideszu i opozičního hnutí Tisza se zároveň začíná sbližovat.
Lídr opozice Magyar politicky vyrostl při velkých demonstracích, které začal pořádat přesně před dvěma lety. I teď, v horké fázi kampaně, spoléhá dennodenně na setkávání s lidmi prostřednictvím veřejných akcí. Naopak Orbán dosud preferoval spíše uzavřená setkání s předem registrovaným publikem. Necelý měsíc před volbami ale předseda vlády oznámil sérii veřejných akcí napříč zemí.
Nejostřejší kampaň za poslední dekády
Podle některých analytiků jde o reakci na nepříznivý vývoj. „Musí to dělat, protože ztrácí. Lidé na internetu více tíhnou k opozici než k Fideszu a vláda na to reaguje,“ popsal reportér serveru 24.hu Zsolt Kerner.
Magyar si podle dostupných dat udržuje náskok zhruba deseti procentních bodů. Oba tábory přitom volí odlišná témata. Orbán zdůrazňuje zahraničněpolitické otázky a kritiku Ukrajiny. „Musíme si vybrat, kdo sestaví vládu. Já, nebo Zelenskyj?“ prohlásil na jednom z mítinků. Magyar naopak akcentuje domácí problémy, zejména ekonomiku a životní úroveň. „Soudruzi, je konec. Rusové, jděte domů!“ prohlásil na jednom ze svých vystoupení.
Vyhrocenost kampaně potvrzují i samotní voliči. Zatímco příznivci vlády zdůrazňují geopolitický rozměr voleb, podporovatelé opozice volají po systémové změně. Podle bývalého maďarského velvyslance v Česku Györgye Vargy jde o jednu z nejostřejších kampaní za poslední dvě dekády. „Od roku 2006, nebo dokonce od roku 2002, je to nejvyhrocenější kampaň,“ míní.
Výsledek voleb přitom podle analytiků přesáhne hranice Maďarska. Může totiž ovlivnit i další vývoj nacionálně-konzervativních a kritických politických proudů v celé Evropě.