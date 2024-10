Idea vlastního státu byla silnější než obavy o život, říká o legionářích šéf muzea

Česko si připomíná 106 let od vzniku samostatného Československa. Historik Pavel Carbol míní, že vytvoření státu společného se Slováky bylo moudrým rozhodnutím, které se ukázalo jako výhodné. Připomněl však také řadu problémů, kterým musel mladý středoevropský stát čelit – například výrazné postavení menšin, sociální problémy či neukotvenost hranic. Důležitou roli v jeho vzniku hrály legionářské oddíly, připomíná vedoucí Muzea československých legií Jiří Charfreitag. „Dovedly vznik našeho státu k realitě,“ prohlásil.

Vznik Československa tak Češi a Slováci jednoznačně vítali, nicméně Carbol podotýká, že v zemi nežily jen tyto dva národy, ale také menšiny, které k novému státu tak vřelý vztah neměly. „Zejména Němci a Maďaři museli vnímat to, že žijí na území státu, ve kterém už nedominují, jak byli zvyklí v Rakousku-Uhersku,“ poznamenal.

Nepřátelští sousedé

„V rámci Evropy jsme se díky našim legionářům mohli řadit mezi vítězné státy. Byla to vlastně kuriozita – stát, který neexistoval, už disponoval velmi významovou bojeschopnou armádní silou,“ doplnil Cadbol. Co do velikosti a síly historik tehdejší meziválečné Československo označil za „středoevropskou velmoc“.

Kvůli nedotvořeným hranicím ale republika neměla příliš vřelé vztahy se sousedy, zlepšovat se dle historika začaly až postupem času. Jako příklad uvedl hranici s Maďarskem a v oblasti Těšínska s Polskem.