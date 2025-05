Pavel povýšil Řehku na armádního generála, Koudelku na generálporučíka

Pavel v projevu generálům pogratuloval. „Měl jsem tu čest stát několikrát na vaší straně a vím, jaké to je,“ podotkl. Povýšení je podle něj naplněním mnoha cílů a usilovné práce, ale také řady obětí. „Je to také věcí, která vás do budoucna velice zavazuje,“ zdůraznil. Mnozí z povýšených jsou v roli nejvyšších odborných představitelů svých institucí, a musí se proto podle Pavla stavět za lidi, za které nesou odpovědnost, a hájit jejich zájem. Mělo by podle něj být také věcí jejich profesionální cti a odborné odpovědnosti dávat co nejlepší a nejkvalitnější doporučení k politickým rozhodnutím.

Řehka aktuálně získal nejvyšší generálskou hodnost, na generálporučíka ho Pavel povýšil před dvěma lety. Pro každého vojáka i generála je jmenování do vyšší generálské hodnosti nejen zhodnocením jeho dosavadní služby, ale i závazkem do budoucna, prohlásil Řehka po pietním aktu na Vítkově. „Každý generál má být především lídrem, má to být lídr, který inspiruje a motivuje své okolí a který má morální odvahu dělat věci, které jsou správné,“ je přesvědčen.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která se spolu s dalšími politiky jmenování generálů zúčastnila, dopoledne sdělila, že považuje za logické, že náčelník generálního štábu dosáhne hodnosti armádního generála.

Koudelka se povýšení dočkal postupně v posledních dvou letech. V květnu 2023 ho Pavel na návrh kabinetu jmenoval brigádním generálem, loni povýšil na generálmajora. Předchozích sedm návrhů narazilo na nesouhlas tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, který byl ke Koudelkovi a BIS silně kritický.