Šéf Vojenského zpravodajství chce prohloubit spolupráci s BIS a ÚZSI

Bartovský by chtěl, aby zpravodajské služby více spolupracovaly na operativní úrovni a následně zákonným adresátům společně předkládaly komplexní informace. Služby už navzájem spolupracují zejména na bázi výměny informací. „Sdílíme si, co jsme kdo zjistili,“ řekl Bartovský. Existují společné týmy, rozvědky si také navzájem porovnávají informace a vzájemně dotvářejí názory a analýzy. „Chtěl bych, aby to bylo v širším pojetí. Vždy tam bude nějaká rivalita, ale myslím, že naděje na úspěch a na nastavení nějaké užší spolupráce do budoucna je,“ podotkl.

Samostatně už jednal s ředitelem BIS Michalem Koudelkou i ředitelem ÚZSI Vladimírem Posoldou. Naplánováno je podle něj i setkání všech tří vedoucích tajných služeb. „Pana generálmajora Koudelku znám osobně asi patnáct let, začínali jsme spolu na kontrašpionážních odděleních a postupně jsme se nějakým osudem dostali až do čela služeb. Takže já si myslím, že naše vzájemná znalost a přátelství je jistou zárukou toho, že minimálně z úrovně toho nejvyššího managementu bude vůle,“ poznamenal Bartovský.

Všechny tři české tajné služby jsou podle Bartovského autonomní a suverénní. „Ale myslím si, že umíme najít ten průnik, kdy si všichni tři můžeme pomoci,“ řekl. Spolupráce by podle něj mohla vyústit také ve společnou prezentaci výsledků práce zadavatelům.