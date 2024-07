Cílem Ruska je vyvolat strach a podkopat důvěru, říkají odborníci ke zprávě NCOZ

„Pro standardní zneklidňování místní populace vám opravdu stačí obyčejný kriminálník, který provede něco, co je hodně vidět. Je celkem jedno, jaký je reálný fyzický dopad, důležité je, že to je emocionálně viditelný útok,“ vysvětlil.

Taktika Ruska vůči Evropě je podobná jako u teroristických skupin, zmínil Bahenský. „Mediální pokrytí té události má vyvolat ve veřejnosti obavy nebo strach z obdobné akce nebo další eskalace, a tím ovlivnit například podporu veřejnosti pro dodávky zbraní Ukrajině,“ vysvětlil. V médiích by se mělo o podobných akcích proto mluvit velmi opatrně, podotkl. „Často je tady tendence na hrozbu intenzivně upozorňovat,“ řekl. Podle něj to může veřejnost spíše více vystrašit.

Politické reakce

Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) má za to, že čelit hybridním hrozbám lze tím, že společnost bude vzdělaná, bude umět kriticky myslet či nepodléhat strachu. „To není problém jenom aktuálně poslední doby. Je to problém, který tady máme několik let, kdy se snaží vliv Ruska nebo Číny tímto způsobem vstupovat do české společnosti,“ řekl Jurečka. „Děláme kroky pro to, abychom dokázali čelit těmto hrozbám, abychom měli dobře vybavenou armádu,“ dodal.

Podle vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) se daří i skrze mezinárodní spolupráci rozkrývat některé skupiny produkující dezinformační obsah. Zmínil případ proruského serveru Voice of Europe. Kabinet podle něj reaguje na dezinformační narativy uváděním věcí na pravou míru i aktivní komunikací.