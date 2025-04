De facto: Pravidla pro vstup do Poslanecké sněmovny

Zbývá přibližně půl roku do voleb do Poslanecké sněmovny, připravují se na ně nejen úřady, ale zejména politická uskupení. Ta právě v této době mimo jiné řeší, jestli budou kandidovat samostatně nebo třeba v koalici s další stranou. Pro samotné strany a pro koalice platí odlišná pravidla.

Důležité je totiž procento hlasů, které musí strana nebo hnutí získat, aby se do sněmovny vůbec dostala. Pokud kandiduje v koalici, je toto procento vyšší. Skoro dvacet let platila tato pravidla: Pokud šlo o samostatnou stranu, bylo to pět procent. Pro koalici dvou stran to byl dvojnásobek, tedy deset procent, u tří stran patnáct procent a u čtyř stran dokonce dvacet procent. Tuto část ale Ústavní soud zrušil. A to v únoru 2021 – tedy nedlouho před posledními sněmovními volbami.

Nyní jsou procenta nižší. Samostatně kandidujícímu uskupení stačí zisk pěti procent, koalice dvou stran musí dosáhnout osmi procent, a pokud se jako koalice spojí tři a více subjektů, tak je potřeba pro vstup do sněmovny celkově jedenáct procent hlasů.