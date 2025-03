Volby by se mohly konat na konci září nebo na začátku října, řekl Pavel

Události: Půl roku do voleb

Prezident Petr Pavel zvažuje termín, na který připadnou letos volby do Poslanecké sněmovny. Výběr přesného data je jeho pravomocí. České televizi řekl, že o nových poslancích lidé rozhodnou buď během posledního víkendu v září, anebo během toho prvního v říjnu. Termín sdělí hlava státu pravděpodobně v červnu. Šlo by o nejzazší možnost, oficiální vyhlášení totiž musí zaznít nejpozději devadesát dnů před samotnými volbami.

„Pokud nechceme posunovat termín voleb stále blíže k prázdninám, tak poslední možný je 3. října a ten před ním je někde kolem svatého Václava, takže to jsou asi ty dva, které připadají v úvahu,“ řekl Pavel.

Termín vyhlášení voleb je pro kandidující strany a hnutí důležitý. Od té chvíle stát začíná započítávat výdaje na kampaň. Limit je devadesát milionů korun. Pavel přitom s tímto krokem nespěchá. Termín zřejmě sdělí až v červnu, blízko devadesátidenní hranici. „Některým stranám by vyhovovalo, kdybych to už udělal teď. Jiné, a těch je myslím většina, by mě nepochválily,“ prohlásil.

Oproti tomu třeba bývalý prezident Miloš Zeman oznámil termín posledních sněmovních voleb více než devět měsíců dopředu.