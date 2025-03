Rusové mají v jednáních s Američany jasně navrch, míní Romancov

Američany tlačí čas

„V jednáních mají Rusové výrazně navrch nad Američany. Ty tlačí čas,“ domnívá se geograf. Americký prezident Donald Trump se nyní podle něj snaží válku ukončit rychle, a Rusové tak mají pocit, že si „na něm můžou něco vyzískat“. Trumpa přitom považuje za neorientujícího se v základních geografických reáliích, což podle něj čte i Moskva a přizpůsobuje tomu své chování.

Kreml je podle Romancova spokojený, že nyní jedná s USA, když jejich předchozí administrativa to odmítala. Svého prý ruský vládce Vladimir Putin dosáhl i v tom, že se rozhovorů neúčastní Ukrajina. S tou Washington rokuje zvlášť. „Chtěli by to (Rusové) zopakovat pro celou Evropu. Není vyloučeno, že se o to nepokusí a nepodaří se jim to,“ myslí si geograf. Takové rozhovory by podle něj Rusko chtělo vést o evropské bezpečnostní architektuře a NATO.

Ruský přístup k Ukrajině jako americký vzor

Trumpova administrativa podle Romancova ruský přístup k Ukrajině obdivuje. „Dává najevo, že jí to je vzorem,“ hodnotí. To má podle něj dvě možná vysvětlení. Prvním je snaha se Putinovi vlichotit s vidinou profitu. „Američani mají představu, že se tak Rusům dostanou pod kůži a vzdálí je od Číny. Rusové by ale byli blázni, kdyby na to skočili. Čína a Si Ťin-pching tam budou dlouho, navíc leží hned vedle. Amerika je přes moře a za tři a půl roku ji může vést někdo jiný.“

Jako druhý potenciální výklad Romancov zmiňuje skutečný obdiv. „Když se podívám na Rusy, jsou v mnoha ohledech upřímní, možná Američané nyní u moci jsou také upřímní. Berme to vážně, ale pro Ukrajinu a nás Evropany, kteří nechtějí být pod Ruskem, z toho neplyne nic dobrého,“ varuje.

Zkouška, kterou Rusko ještě nezažilo

Válka na Ukrajině podle geografa pro Rusko představuje bezprecedentní zkoušku. Ačkoliv si vládce Kremlu válečné tažení a ekonomickou situaci země pochvaluje, realita je podle Romancova jiná, avšak z důvodu netransparentnosti režimu k okolnímu světu velmi těžce čitelná. „Ale ani v Rusku není trpělivost nekonečná. Pojistný ventil může prasknout a my se nebudeme stačit divit, co se děje,“ dodává.

I kdyby výsledkem jakéhokoliv jednání s Ruskem byla dohoda, podle Romancova nelze čekat, že ji dodrží. „Pokud se mu to nehodí, tak ji prostě poruší,“ říká. Nevylučuje ani, že agresi vůči jiné evropské zemi neprojeví v budoucnu. „Pokud nebudeme jednotní, zkusí to znovu,“ konstatuje.