Pavel: Volby do sněmovny bych viděl ve druhé polovině září

Prezident Petr Pavel očekává, že termín letošních voleb do sněmovny bude ve druhé polovině září. V úvahu připadá například 26. až 27. září, řekl v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu speciál. Považuje za legitimní, aby prezident apeloval na to, aby byla předvolební kampaň vedena pokud možno slušně a věcně.

„Považuji za správné, aby mým vkladem do volební kampaně bylo nastolení témat, která považuji za důležitá pro tuto zemi, která považuji za důležitá pro voliče,“ prohlásil prezident. Chce dát voličům návod, na co by se stran, které chtějí volit, měli ptát.

Podle hlavy státu se dá očekávat, že předvolební kampaň bude opět emotivní a vypjatá. „Že se bude orientovat často na detaily místo na to podstatné,“ míní. Proto do ní chce přispět rozhovory s odborníky o faktech, číslech a o možných řešeních. „Tak aby lidé získali trošku orientaci a mohli s těmi fakty pracovat,“ dodal Pavel. Možností, jak témata prezentovat, je podle něj celá řada, například kulaté stoly, tiskové konference nebo besedy.

Tlakem nejen na politiky se dá podle Pavla připomínat, že kampaň má být vedena sice tvrdě, ale slušně. Je podle něj ale potřeba, aby s požadavkem a apelem přišla také veřejnost. Pokud budou občané vyžadovat slušnost, tak se toho budou i politici držet v kampani, domnívá se prezident.