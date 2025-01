Rok 2025 v Česku: Sněmovní volby budou poprvé i korespondenčně

Jednou z nejvýznamnějších domácích událostí budou v roce 2025 volby do Poslanecké sněmovny, poprvé i korespondenčně pro Čechy v zahraničí. Připomene se také osmdesát let od konce druhé světové války a také tři roky od plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V září se pak veřejnost poprvé seznámí s obsahem zřejmě posledních slov Tomáše Garrigua Masaryka.

Politolog Jiří Pehe míní, že půjde o zlomové volby. „Česká politická scéna je polarizovaná na dva tábory: strany, které se hlásí k demokracii, a strany, které se k ní tolik nehlásí. Politické poměry v České republice se mohou převrátit,“ uvedl. Klíčové podle něj bude i povolební vyjednávání a to, jaké strany sestaví koalice.

Už v lednu se uskuteční také doplňovací volby do Senátu. Volit se bude v obvodu Brno-město. Nový senátor nebo senátorka obsadí místo po Romanu Krausovi z ODS, který zemřel na konci října.

Méně peněz naopak zaplatí někteří lidé v lékárnách za léky na recept. Od ledna totiž zdravotní pojišťovny nebudou lidem vracet přeplatky za léky jako dosud. Nově bude částka evidována elektronicky a po dosažení limitu daného zákonem automaticky odečtena přímo v lékárně. Změna se dotkne zhruba 1,2 milionu lidí, převážně seniorů nad 70 let. U nich limit činí 500 korun.

„Příjmy z výběru mýta a časového poplatku za užití dálnice jsou jedním z důležitých příjmů dopravního rozpočtu. Tedy peníze se vrací zpět do výstavby a údržby dopravní infrastruktury,“ popsal mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka, kam míří peníze za dálniční známky a mýtné.

Očekávají se také další posuny v kauze Čapí hnízdo, kvůli které stanuli před soudem předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (ANO). Případ, kde jde o 50milionovou dotaci, má na stole Vrchní soud v Praze. Rozhodovat bude o odvolání státního zástupce proti osvobození Babiše a Nagyové. Protože se Nagyová stala v průběhu trestního řízení europoslankyní, musí teď soud s verdiktem počkat na to, zda ji Evropský parlament vydá k dalšímu stíhání

V roce 2025 také uplyne 80 let od konce druhé světové války. „Konec druhé světové války je dle mého názoru nutné si připomínat, protože se jednalo o nejhorší a nejničivější válku v evropských dějinách,“ je přesvědčen historik Petr Koura z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

„To, co se v české společnosti odehrálo během druhé světové války, nás ovlivňuje dodnes,“ říká historik s tím, že podle něj právě v důsledku druhé světové války se k moci následně dostal komunistický režim. „Zní to jako klišé, ale je třeba to připomínat i proto, aby se něco takového neopakovalo,“ připojuje Koura.

Den památky obětí holocaustu a 80. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim, kde přišly o život také tisíce Čechů, připadá na konec ledna. Kulaté jubileum osvobození od fašismu v roce 1945 Češi oslaví na státní svátek Dne vítězství 8. května.

Poslední slova TGM

Dne 19. září by měl Národní archiv otevřít zapečetěnou obálku se zřejmě posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka, které nadiktoval v září 1937 svému synu Janovi. Obálku předal Národnímu archivu v roce 2005 rok před svou smrtí bývalý osobní tajemník Jana Masaryka Antonín Sum.

„Řekl, že po poradě s vnučkami Tomáše Guarrigua Masaryka, Annou a Herbertou, se dohodli, že zůstane zapečetěna do doby přesně dvacet let ode dne předání,“ uvedl k okolnostem získání vzácného psaní už dříve Jiří Křesťan z Národního archivu. Datum vychází právě na 19. září 2025. Důvod pro lhůtu prý Masarykův tajemník přesněji neuvedl.

Česká pošta se rozloučí s Balíkovnou

V roce 2025 se od České pošty oddělí Balíkovna. Nějakou dobu pak ještě zůstane ve vlastnictví státu, aby se ukázalo, jak dokáže samostatně fungovat.

Deset volných dnů

V roce 2025 bude celkem deset volných dnů, na které připadá státní svátek. Na víkend vychází 5. červenec, kdy se připomíná příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, výročí upálení mistra Jana Husa 6. července a Den české státnosti 28. září. Ostatní státní svátky budou ve všední den. Volných dnů tak bude stejně jako v roce 2024.

Do Česka poprvé dorazí Dua Lipa

V průběhu roku se na českých pódiích objeví ikony světové hudební scény. V původní sestavě včetně zpěváka Axla Rose a kytaristy Slashe na Rock for People v Hradci Králové zahrají Guns N’ Roses. Do Česka poprvé dorazí zpěvačka Dua Lipa, trojnásobná držitelka ceny Grammy. V pražské O2 aréně na konci května bude mít hned dva koncerty.