Zákony v roce 2025: Nová definice znásilnění i změny pro pěstouny

Novelu provázely rozsáhlé debaty. Autoři původně prosazovali zrovnoprávnění všech osob, a tedy právo stejnopohlavních párů vstupovat do manželství. To ale sněmovnou neprošlo. Poslanci se proto dohodli na kompromisu.

Změny pro pěstouny

Nový rok přinese změny také pro pěstouny. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí totiž zjednoduší proces posuzování nových zájemců o pěstounství. „Přípravy se individualizují a zrychlí a také posudek psychologa bude vyžadován pouze v případě pochybnosti o vhodnosti ze strany sociálního pracovníka,“ nastínil pro ČT ředitel Sdružení pěstounských rodin Pavel Šmýd.

Organizace pomáhající pěstounům dostanou navíc vyšší státní příspěvky. Stát chce změnami přispět k navýšení počtu pěstounů.

Nově se zruší kojenecké ústavy pro děti do tří let. Od roku 2027 se bude obdobný krok týkat čtyřletých dětí a 1. ledna 2028 se zruší pro děti do sedmi let.