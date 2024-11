Vězeňství má řadu problémů, novela dle experta pomůže jen částečně

Česko patří v Evropské unii mezi státy s nejvyšším počtem vězňů na sto tisíc obyvatel, hůř jsou na tom jen Maďarsko a Polsko. Podle advokáta, odborníka na trestní právo a vysokoškolského pedagoga Tomáše Gřivny je problém jak v systému trestání, tak ve vysoké recidivě. Pomoci snížit počet vězňů by mohla vládou schválená novela trestního zákoníku. Gřivna ale neočekává, že by výraznějším způsobem přispěla k celkovému snížení počtu vězněných osob.

Podle Gřivny je jedním z důvodů vysokého počtu vězňů takzvané řetězení trestů. K tomu dochází v momentě, kdy osoba opakovaně spáchá nějaký trestný čin, přičemž už po prvním spáchání takového činu jí je uložen alternativní trest. Tím může být například podmíněný trest odnětí svobody nebo obecně prospěšné práce. Pokud se daná osoba neosvědčí ve zkušební době nebo nevykoná obecně prospěšné práce, může se trest změnit na nepodmíněný. Na to pak může navazovat další odsouzení, které je třeba taktéž podmíněné a až třetím odsouzením je nepodmíněný trest odnětí svobody.

„Předchozí dvě se změní z podmíněného na nepodmíněné a v tu chvíli (člověk) vykonává třeba tři tresty po sobě v nějaké výměře. A když se ty tresty sečtou, tak dají dohromady poměrně dlouhou dobu trestu odnětí svobody,“ vysvětlil problematiku Gřivna. Současná legislativa je podle něj nastavena tak, že se takové situace mohou stávat.

Dalším problémem je podle něj to, že se sice častěji ukládají alternativní tresty v podobě například peněžitého, jenže i ty se mnohdy zároveň ukládají s podmínkou odnětí svobody. A i pokud tomu tak není, může se stát, že osoba peněžitý trest nezaplatí, na základě čehož ji čeká odnětí svobody.

S recidivou novela nepomůže, míní Gřivna

Velkým problémem je podle Gřivny také recidiva. „Neumíme pracovat s odsouzenými, kteří páchají opakovaně trestnou činnost. „U nich se pobyt na svobodě a ve vězení cyklicky střídá a nejsme schopni je resocializovat tak, aby opakovaně trestné činy nepáchali,“ vysvětlil.

Recidiva dosahuje více než sedmdesáti procent, což v září za problém označil i bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (TOP 09). „Bohužel to je fenomén, který se žádnému ministrovi nepodařilo změnit,“ prohlásil tehdy. „Lidé si musí uvědomit, že pokud chceme menší recidivu, to znamená méně pachatelů, a tedy méně nákladné vězeňství, musíme více investovat do toho, aby tam vězeň znovu nepřišel,“ zmínil Pospíšil. Podle něj je u odsouzenců třeba vytvářet pracovní návyky, umožňovat jim kontakt s rodinou a zajišťovat, aby mohli pracovat nebo se dovzdělávat.