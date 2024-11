Se zdravím se neobchoduje, apelují malé lékárny na změnu doplatků

Majitelé některých menších lékáren tvrdí, že distributoři mnohdy upřednostňují lékárenské řetězce a do drobných provozoven vozí přípravky se zpožděním nebo za horších podmínek. Dodavatelé odmítají, že by kohokoli zvýhodňovali. Úpravu zákona, který by tento trh reguloval, neplánuje ani ministerstvo zdravotnictví.