Černochová: Česko už poskytlo Ukrajině vojenský materiál za 7,3 miliardy

ČT24,

ČTK

, mlu

13. 12. 2024 Aktualizováno před 34 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK

Ministryně obrany Jana Černochová

Česko poskytlo Ukrajině od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 nepotřebný vojenský materiál za 7,3 miliardy korun. Na bilanční tiskové konferenci to oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Uvedla také, že by tuzemsko v letošním roce mělo poprvé splnit dvě procenta výdajů hrubého domácího produktu (HDP) na obranu.

Jako dárce, koordinátor či organizátor se Česko podílelo na dodávkách pomoci Ukrajině za více než tři miliardy dolarů (zhruba 71,8 miliardy korun). Česká armáda a obranný průmysl dodaly podle Černochové na Ukrajinu přes 1600 kusů vojenské techniky a miliony kusů munice všech ráží. „Vycvičili jsme více než sedm tisíc ukrajinských vojáků jak na území České republiky, tak v Polsku. Je to přes deset procent celkového objemu vycvičeného misí Evropské unie,“ dodala ministryně.

Černochová zmínila také příspěvek ve výši 865 milionů korun do takzvané české iniciativy, v rámci které Česko shání dělostřeleckou munici pro Ukrajinu ze zemí mimo Evropskou unii (EU). „Iniciativě, jejímž cílem bylo do konce roku dodat na Ukrajinu 500 tisíc kusů potřebné velkorážové munice, jsme věnovali stěžejní pozornost,“ uvedla. Munici pořizuje Česko také pomocí výnosů ze zmrazených ruských aktiv, dodala. Podporu ministerstva obrany má také rozvoj vazeb mezi českými a ukrajinskými podniky. „Jako příklad můžu uvést výrobu dronů v česko-ukrajinské společnosti, transfer výroby útočné pušky Bren 2 nebo munice na základě spolupráce ukrajinského průmyslu s českými společnostmi Sellier & Bellot či Czechoslovak Group,“ dodala.

Bilanční tisková konference ministryně obrany Jany Černochové (ODS) (zdroj: ČT24)

Navýšený rozpočet „Sebekriticky víme, že nic není ideální, a ne všechno se vždy daří tak rychle, jak bychom si přáli,“ připustila na úvod bilanční tiskové konference ministryně. Tvrdí, že se Česku v letošním roce podařilo dosáhnout závazku Severoatlantické aliance – výdajů dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Dvě procenta podle Černochové „nejsou strop, ale podlaha“. „Obrana není zadarmo, svoboda a demokracie jsou hodnoty, kterých se nesmíme vzdávat, a které nás něco stojí,“ poznamenala. Připustila však, že tlaky Spojených států i šéfa NATO Marka Rutteho budou směřovat na to, aby výdaje členských zemí byly ještě vyšší.

Rutte ve čtvrtek uvedl, že členské státy NATO musí posílit výdaje na obranu. Musí být podle něj mnohem vyšší než stávající cíl dvě procenta HDP. Zdůraznil, že Aliance není připravena na hrozby z Ruska, jimž bude čelit v příštích čtyřech až pěti letech. „Když na to bude vůle, my projekty připravené máme,“ odpověděla Černochová na dotaz, jak by se Česko stavělo k navýšení cíle výdajů na obranu například na tři procenta HDP. Pro celou řadu lidí jsou podle ministryně dvě procenta HDP testem. „Budou vyhodnocovat, jak jsme je dokázali utratit a jestli si zasloužíme, abychom dostali jako resort ministerstva obrany přidáno,“ dodala. Schválený rozpočet resortu činil 151,2 miliardy korun, ministerstvo dále využilo nevyčerpané prostředky z loňska, částka tak podle Černochové dosáhla úrovně 164,4 miliardy korun.

Rozpočet navíc podle Černochové na ministerstvu spravuje stejný počet lidí jako v roce 2015, to označila za „téměř zázrak“. Tehdy byl podle ní rozpočet resortu čtyřikrát nižší. Podle návrhu rozpočtu na příští rok by mělo ministerstvo obrany hospodařit se 154,4 miliardy korun, což je zhruba o 3,2 miliardy více proti letošnímu schválenému rozpočtu. V dalších kapitolách rozpočtu je na výdaje na obranu vyčleněno 6,4 miliardy korun, celkem tak v roce 2025 dosáhnou 160,8 miliardy korun. „My obraně nepřidáváme, my jí konečně dáváme to, co měla mít dávno,“ hájila peníze Černochová. Dvě procenta HDP výdajů na obranu podle ní mělo Česko vydávat posledních 25 let, kdy je členem Aliance.

Spurný: Dvě procenta HDP budou „na hranici“ Redaktor Respektu Jaroslav Spurný souhlasil s tím, že zvýšení rozpočtu pro resort obrany je zásluhou jak ministryně Černochové, i celého kabinetu – včetně Pirátů, tak bezpečnostní situace ve světě. „Nebýt ruské agrese na Ukrajině, tak si myslím, že bychom pokračovali v tradici velké opatrnosti, a že by se rozpočet neblížil dvěma procentům,“ usoudil. Černochová nicméně v minulosti hovořila o tom, že není jisté, jestli Severoatlantická aliance uzná v rámci dvou procent HDP výdajů na obranu i některé výdaje z jiných resortů. Podle Spurného se hranice nepodaří dosáhnout, zmínil například otázku výdajů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost či ministerstva vnitra. „Bude to tak na hranici. Tak jako tak je to docela velký úspěch, pokud se dostaneme na číslo 1,9 – 1,95 procenta HDP, tak to nebude žádná ostuda,“ kalkuloval.

Redaktor Respektu Jaroslav Spurný k výdajům na obranu (zdroj: ČT24)