Česko pomáhá Ukrajině dodávkami zbraní, přijalo statisíce uprchlíků

Do iniciativy se do konce června zapojilo osmnáct zemí, z toho patnáct přislíbilo peníze. Samotné Česko na iniciativu přispělo téměř 866 miliony korun.

První zásilka před časem dorazila na Ukrajinu, šlo až o padesát tisíc kusů munice. Cílem je letos na Ukrajinu dopravit půl milionu kusů munice. Prezident Pavel při své návštěvě USA minulý týden uvedl, že v červenci a v srpnu by mělo do země dorazit vždy padesát tisíc kusů munice, od září do konce roku by to mělo být měsíčně sto tisíc kusů.

Dárek pro Putina

Kromě podpory organizované státem se do vyzbrojování Ukrajiny zapojuje i veřejnost, nejznámější je sbírka Dárek pro Putina. Díky ní byl pořízen třeba tank Tomáš, což inspirovalo následovníky k podobným akcím i v zahraničí, a celkem tak bylo pro Ukrajinu získáno několik desítek tanků. Iniciativa také koupila další zbraňové systémy, například raketomet Přemysl nebo systémy Viktor.